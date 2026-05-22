TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın yönetim kurulu tarafından alındığı belirtilerek, “UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yeni uygulamayla birlikte profesyonel liglerde oynanacak karşılaşmalarda takımların seremoni ve ısınma bölümlerinde pankart taşımasına izin verilmeyecek.

Kararın, uluslararası futbol organizasyonlarındaki standart uygulamalar dikkate alınarak hayata geçirildiği öğrenildi.