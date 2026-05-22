KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıran şirket, spora ve genç yeteneklerin gelişimine yönelik destek çalışmalarına devam ediyor. Tam Finans, “Cesur Hedeflere Tam İsabet” sloganıyla 2028 Paralimpik Oyunları hedefi doğrultusunda milli sporcunun yanında yer alacak.

Türkiye’nin dört bir yanında işletmelerin finansman ihtiyaçlarına hızlı çözümler geliştiren Tam Finans, elde ettiği dereceler ve yükselen performansıyla paralimpik branşların dikkat çeken sporcuları arasında yer alan Milli Okçu Yiğit Caner Aydın ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Gerçekleştirilen iş birliğiyle Tam Finans’ın, Yiğit Caner Aydın’ın antrenman süreçleri, ulusal ve uluslararası turnuva hazırlıkları ile kariyer yolculuğuna katkı sağlaması hedefleniyor. Şirket ayrıca bu sponsorlukla paralimpik spor branşlarının gelişimine ve görünürlüğünün artırılmasına destek olacak.

Karamanlı: “Sporu ve gençleri desteklemeye devam edeceğiz”

Sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulunan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, “Yaklaşık 14 yıl önce mikro KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla çıktığımız bu yolculukta bugün Türkiye’nin ilk banka dışı AR-GE merkezine sahip finans şirketi olarak, 1200’e yakın çalışanımız ve yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz 60 şubelik yapımızla büyümeye devam ediyoruz. Son 12 ayda 72 bin mikro KOBİ’ye 3 milyar dolara yakın finansman sağlayarak onların hayallerine, üretimlerine ve büyüme yolculuklarına destek olduk. Çünkü biz KOBİ’leri Türkiye ekonomisinin gerçek kahramanları olarak görüyoruz. Spor da bizim için aynı şekilde mücadeleyi, disiplini, azmi ve vazgeçmemeyi temsil ediyor. Yiğit Caner Aydın’ın hayat hikayesi ve ortaya koyduğu mücadele ruhu bizi çok etkiledi; karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen duruşu, destek verdiğimiz mikro KOBİ’lerin hikayesiyle büyük benzerlik taşıyor. Tam Finans olarak topluma fayda üretmenin iş dünyasıyla sınırlı kalmadan; sanat, eğitim ve spor alanlarında da sorumluluk almakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Paralimpik sporların ise kapsayıcılık açısından çok özel bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Yiğit Caner Aydın’ın başarı yolculuğuna eşlik etmekten büyük gurur duyuyor, bugün attığımız bu adımın daha fazla kurumun desteğiyle büyümesini diliyor ve tüm kurumları paralimpik sporcularımızın yanında olmaya davet ediyoruz” dedi.

Çelikcan: “Sporun birleştirici ve ilham veren gücüne inanıyoruz”

Marka olarak spora verdikleri katkıyı aktaran Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, “Hizmet modelimizin temelinde, yılda yaklaşık 1 milyon esnafın kapısını birebir çalan ve ihtiyaçlarını yerinde analiz eden 750 kişilik güçlü saha ekibimiz bulunuyor. Bu saha gücü sayesinde gerçek ticaretin finansmanını sağlayan bir modelde hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de kurulan her 10 yeni firmadan birinin ticari hayatına Tam Finans ile başlaması da bizim için son derece anlamlı bir gösterge. Çünkü biz finansmanın ötesinde, girişimcilere cesaret veren ve onların yolculuklarında yanında duran bir yapı inşa ediyoruz. Yiğit Caner Aydın ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinde de aslında aynı hedef birliğini görüyoruz. Yiğit’in 2028 Paralimpik Oyunları hedefi var; bizim de onun bu yolculuğunda tam yanında olma kararlılığımız var. Mücadelesi, azmi ve pes etmeyen karakteriyle Yiğit’in milyonlarca insana ilham verdiğine inanıyoruz. Tam Finans olarak sporu seven, destekleyen ve sporun birleştirici gücüne inanan bir markayız. Özellikle paralimpik sporcuların daha fazla görünürlüğe, desteğe ve uzun soluklu iş birliklerine ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Bugün attığımız bu imzanın yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda başka kurumlara da örnek olacak güçlü bir dayanışma çağrısı olduğuna inanıyoruz. ‘Cesur Hedeflere Tam İsabet’ sloganıyla 2028’e kadar Yiğit Caner ile birlikte mücadele etmeye, onun başarı yolculuğunda ter dökmeye ve Türk sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yiğit Caner Aydın: “Tam Finans ile cesur hedeflere birlikte yürüyoruz”

Paralimpik Milli Okçu Yiğit Caner Aydın da Tam Finans desteğinin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, yoğun bir antrenman programıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlandığını ifade etti. Disiplinli çalışma temposunu sürdürdüğünü aktaran Aydın, spor kariyerinde daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Aydın, “2015 yılında spora başladığım ilk günden bu yana en büyük hedefim, paralimpik sporları hem ülkemizde hem de dünyada daha görünür, daha güçlü ve daha umut veren bir noktaya taşımak oldu. Günlük 6 saat boyunca bir otoparkta yaptığım antrenmanlarla başlayan bu yolculuk, disiplin ve inançla kısa sürede büyük bir başarı hikayesine dönüştü. 4 yıl içinde milli sporcu olarak 3 takım dünya şampiyonluğu, 1 bireysel dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu kazanırken, Paris Paralimpik Oyunları’nda ülkemi temsil etme gururunu yaşadım. Bugün koleksiyonumda eksik olan tek parça Paralimpik Oyunları madalyası ve bu hedef doğrultusunda altın madalyaya ulaşmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyorum. Paralimpik sporların daha fazla insana ilham olması adına çıktığımız bu yolda, bugün hem kariyerim hem de ülke spor tarihimiz adına Tam Finans’la birlikte çok önemli bir kilometre taşı daha ekledik. Bu değerli yolculukta vizyonları ve destekleriyle yanımda olan Tam Finans ailesine teşekkür ediyor, birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.