Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul öncesinde kulisler oldukça hareketli günler geçirirken, sosyal medyada ortaya atılan bir iddia camianın gündemine geldi. Instagram'da yer alan bazı paylaşımlarda, başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde, Yüksek Divan Kurulu üyesi Ahmet Bulut’un da yer alabileceği ileri sürüldü.

Kulislerde konuşulan iddialara göre, camia nezdinde genel kabul görmüş ve geniş bir kesim tarafından sevilen bir sima olan Ahmet Bulut'un Hakan Safi'nin listesinde yer alması durumunda, bunun kulübün sportif yapılanma süreçlerine ve yönetim dinamiklerine yönelik bir hamle olabileceği üzerinde duruluyor. Aynı zamanda Bulut’un Yüksek Divan Kurulu üyesi olmasının da camia içerisindeki dengeler açısından listeye katkı sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Söz konusu iddialara ilişkin henüz Hakan Safi veya Ahmet Bulut cephesinden resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Seçim sürecinin ilerleyen günlerinde adayların yönetim listelerinin netleşmesiyle birlikte, bu konunun da kesinlik kazanması bekleniyor.