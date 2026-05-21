Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Beşiktaş Stadyumu’nda hayata geçirilen "Bu forma benden sana kardeşim" kampanyası kapsamında sırasıyla Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’ın ardından bu kez durak Adıyaman oldu.

Adıyaman merkezde yer alan Zeynep Turgut İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri, taraftar platformları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler çocuklarla bir araya geldi.

Sadece Forma Değil, Spor Sevgisi ve Umut Taşındı

Proje kapsamında minik öğrencilere yalnızca Beşiktaş forması değil; spor ayakkabıları ve çeşitli spor ekipmanları da hediye edildi. Siyah-beyazlı formalarını giyen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, gönüllüler de çocuklarla yakından ilgilenerek onlara moral aşıladı. Kampanya yetkilileri, temel amaçlarının sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak depremden etkilenen çocukların motivasyonunu artırmak olduğunu vurguladı.

Başarılı 3 Öğrenciye İstanbul ve Maç Sözü!

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, projenin amacını ve çocuklara verdikleri özel sözü şu kelimelerle aktardı:

"Gönüllülerimiz ve dostluk grubu üyelerimizle başlattığımız bu kampanyada özellikle deprem bölgelerimizi seçtik. Bugün de Adıyaman'daki minik kardeşlerimize formalarını ve spor malzemelerini ulaştırdık. Onların spor aidiyetlerini geliştirmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Ayrıca buradaki okulumuzun en başarılı 3 öğrencisini; tüm ulaşım ve konaklama giderlerini karşılayarak İstanbul’a götüreceğiz ve Beşiktaş Stadı'nda ağırlayıp maç izleteceğiz. Aynı sözü dün Kahramanmaraş'ta da verdik. Bu çocukların kalplerine dokunup onları bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize."

Dayanışma Farklı İllerde Devam Edecek

Etkinlik, çocukların yeni formalarıyla çektirdiği neşeli hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Beşiktaş camiası ve gönüllüler, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bu anlamlı organizasyonun önümüzdeki süreçte diğer illerde de kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.