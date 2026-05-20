Olumsuz hava koşullarına rağmen katılımın olağanüstü düzeyde olduğu organizasyon, camia içindeki birlik ve beraberlik havasını bir kez daha perçinledi.

Hava Muhalefeti Bile Engel Olamadı: Yoğun Katılım!

Sabah saatlerinde İstanbul’u etkisi altına alan kötü hava şartlarına rağmen, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleri Hakan Safi’nin davetine büyük ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolduğu organizasyon, baştan sona büyük bir başarıyla ve kusursuz bir ev sahipliğiyle gerçekleştirildi.

Masaları Tek Tek Dolaştı, Projelerini Paylaştı

Konuklarıyla yakından ilgilenen başkan adayı Hakan Safi, salondaki tüm masaları tek tek ziyaret ederek üyelerle bire bir sohbet etti. Fenerbahçe’nin geleceğine dair vizyonunu ve hedeflerini paylaşan Safi, başkanlık koltuğuna oturduğu takdirde hayata geçireceği vizyoner projelerden bahsetti. Üyelerin fikirlerini ve tavsiyelerini de dikkatle dinleyen Safi, katılımcılardan tam not aldı.

Gönülleri Fetheden An: "En Genç ve En Yaşlı Üye" Aynı Masada

Organizasyonun en çok konuşulan ve alkış alan anı ise Hakan Safi’nin kurduğu köprü oldu. Safi, toplantıya katılan en genç Yüksek Divan Kurulu üyesi ile en yaşlı Yüksek Divan Kurulu üyesini kendi masasına davet etti.

"Fenerbahçe’nin gücü, şanlı geçmişi ile dinamik geleceğinin bir araya gelmesinden doğar."

Mesajını veren bu anlamlı mizansen, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Kulübün dünü, bugünü ve yarınını aynı karede buluşturan bu hareket, Hakan Safi’nin camiayı birleştirici vizyonunun en somut göstergesi olarak nitelendirildi.

Sıcak, samimi ve umut dolu anların yaşandığı kahvaltı, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Bu başarılı organizasyonla Hakan Safi, seçim yarışındaki iddiasını ve camiadaki güçlü karşılığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.