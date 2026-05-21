TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" açıklamasına göre, kulüplerin A takım listesinde bulundurabileceği toplam yabancı sayısı 14 olarak kalırken, bu oyuncuların yaş kriterlerinde çok kritik bir değişikliğe gidildi.

İşte Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatacak TFF'nin yeni yabancı kuralının tüm detayları:

Genç Oyuncu Zorunluluğu: Yaş Kriteri Geldi

Yeni sezonda kulüpler, A takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Ancak bu 14 oyuncunun tamamı serbestçe seçilemeyecek.

10 Futbolcu: Herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın kadroya dahil edilebilecek.

4 Futbolcu (+4): Kadroda 14 yabancının tamamının kullanılmak istenmesi halinde, bu oyunculardan en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş (23 yaş ve altı) olması zorunlu olacak.

Kazanılmış Haklar Korunuyor

Geçtiğimiz sezonlarda bu kural kapsamında sözleşme imzalamış ve halen kulübünde devam eden 2002 doğumlu yabancı oyuncular, 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak listeye yazılabilecek. Ayrıca bu sezon sözleşme imzalanan 2003 doğumlu genç yabancılarla 1 yıldan uzun sözleşme yapılması durumunda, bu oyuncular önümüzdeki 2 sezon boyunca "genç oyuncu" statüsünde listelenebilecek.

Mavi Kart ve Türki Cumhuriyetler Kararı

TFF, geçmiş dönemde uygulamaya konan Mavi Kart ve Türki Cumhuriyetler vatandaşlığına dair "müktesep hak" (kazanılmış hak) detaylarını da netleştirdi.

Sözleşme Sonuna Kadar Geçerli: 2023-2024 sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olarak ya da Mavi Kart/Türk vatandaşlığı statüsüyle kadroda yer alan 1'er futbolcu , mevcut sözleşmeleri bitene kadar bu haklarından yararlanmaya devam edecek.

Sözleşme Bitince Kural Değişiyor: Bu oyuncuların kulüpleriyle sözleşme yenilemesi ya da başka bir Süper Lig kulübüne transfer olması durumunda, bu muafiyet ortadan kalkacak ve oyuncular direkt olarak "yabancı futbolcu" statüsünde tescil edilecek.

Yerli Genç Yeteneklere "Altyapı" Kolaylığı

TFF'nin yeni kararlarında yerli genç oyuncuların önünü açacak çok önemli bir esneklik de yer aldı. Kulüpler, 1 Ocak 2006 ve sonrası doğmuş olan yerli futbolcularını, A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın maçlarda oynatabilecek.

Önemli Şart: Bu genç oyuncuların son 6 aydır kulübe tescilli olması ve 15 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan yerli oyuncularda profesyonel sözleşme imzalama zorunluluğu da aranmayacak.

Yeni kural, kulüpleri transfer piyasasında daha genç ve scout (izleme) tabanlı yabancılara yönelmeye zorlarken, yerli akademilerden yetişen oyuncuların da önünü açmayı hedefliyor. Kulüplerin bu radikal değişikliğe nasıl reaksiyon göstereceği ise şimdiden merak konusu.