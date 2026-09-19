Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, takımdaki eksiklikleri milli maçlar için verilen arada yapacakları kamp en iyi seviyeye getireceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyleyen Sivrikaya, '1,5 yıldır beraber çalışan, oyun kimliği olan, oyun içerisinde farklı formasyonları deneyen bir takıma karşı oynadık. Bunun için hafta içi gerekli çalışmaları yaptık. Oyunun bu şekilde, savunma ve hücum geçişlerinde bu anlarını da düşünerek planlama yapmıştık. Oyun içerisinde de topa sahip olma, oyunu yönlendirmeyle oyunun momentumunu elimizde tutmaya çalıştık. Rakibin bu konularda en iyi yapabileceği kapanıp, hızlı hücum geçişleri denemekti. Bu anlarda da maalesef istediğimiz sonucu maçın sonucunda elde edemedik. Şu anda milli takım arasına daha moralli girmeyi isterdik. Burada gördüğümüz eksikliklerimizi milli takım arasında yapacağımız kamp organizasyonuyla en iyi seviyeye getireceğiz. 6. maçımızdan mağlubiyetle ayrıldık, taraftarımızın önünde skoru alabileceğimiz bir oyunla tamamlamak isterdik. Bundan dolayı üzgünüm' diye konuştu.

Hakemlerle ilgili de eleştirilerde bulunan Sivrikaya, 'Hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşan bir taraf değiliz. Sadece şu açıdan eleştiri yapmak istiyorum. Biz nasıl kendi işimize konsantre oluyorsak, bu işe nasıl dikkat ederek hazırlanıyorsak hakem arkadaşların da işine konsantre olması gerekiyor, işini daha dikkatli yapmaları gerekiyor. Oyunun belli dönemlerinde, belli anlarında bu bize de rakibe de olabilir ama oyunun dengesini bozmadan, hakkaniyetli şekilde yönetmek her takım için olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Bugün kaybettik, bu asla mazeret değil. Ama hakem arkadaşlarımız da oyunun paydaşları olarak bu işe daha fazla konsantre olmaları, daha dikkatli olmaları gerekiyor, oyunun gidişatını onların belirlememesi gerekiyor' şeklinde konuştu.