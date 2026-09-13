TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Ayşenur Karakoç, Batuhan Akkuş
Aliağaspor FK: Samet Karabatak, Harun Kaya, Birkan Yılmaz, Ahmet Arslan (Furkan Yöntem dk. 89), Selim Ilgaz (Sercan Demirkıran dk. 46), Okan Derici (Hamza Gür dk. 64), İzzet Malak, Muammer Sarıkaya (Batuhan Artarslan dk. 77), Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş, Tahir Babaoğlu (Emrehan Gedikli dk. 64)
Isparta 32 Spor: Fatih Gülmez, Hamit Kulya, Oğulcan Başol, Bahadır Yıldırım, Furkan Uludaş, Kaan Yüksel, Mustafa Acar (Kerem Nurhan dk. 74), Enver Cenk Şahin (Metehan Tiryaki dk. 79), Eray Akar (Kaniwar Uzun dk. 61), Hasip Korkmazyürek (Vedat Bora dk. 46), İlke Tankul (Fatih Aktay dk. 61)
Goller: Tahir Babaoğlu (dk. 37) (Aliağa FK), Ahmet Arslan (dk. 85) (Aliağa FK)
Sarı kart: Enver Cenk Şahin (Isparta 32 Spor),