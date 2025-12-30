Fırtına Balık Avcılığını Durdurdu

Doğu Karadeniz’de günlerdir etkili olan fırtına, balıkçıların denize açılmasını engelledi. Avlanmanın durma noktasına gelmesiyle birlikte balık halinde çeşit azalırken, kış aylarının vazgeçilmezi olan hamsi tezgâhlardan çekilmeye başladı. Hamsinin yerini ise istavrit aldı.

Balıkçı esnafı, hamsinin bu dönemde normal şartlarda bol olması gerektiğini ancak son yılların en zayıf sezonlarından birinin yaşandığını ifade ediyor.

“Hamsi Bitiyor, İstavrit Öne Çıkıyor”

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin giderek azaldığını belirterek şunları söyledi:

"Hamsi soğuk havayı sever, kar suyuyla daha da lezzetlenir. Ancak son dönemde denizde hamsi yok denecek kadar az. Artık hamsi bitiyor diyebiliriz. Hamsinin azalmasıyla birlikte istavrit daha fazla çıkmaya başladı. Tezgâhlarda istavrit, hamsinin tahtını salladı."

Fiyatlar da Değişti

Hamsinin azalmasının fiyatlara da yansıdığını ifade eden Çoğalmış, güncel balık fiyatlarını şöyle sıraladı:

Hamsi: 100 TL

İstavrit: 100 TL

Somon: 300 TL

Levrek: 500-600 TL

Mezgit: 700-800 TL

Mezgitin son günlerde neredeyse hiç çıkmadığını belirten esnaf, bu durumun fiyatları yukarı çektiğini söyledi.

“Hamsi Gürcistan Taraflarına Gitti”

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise yaklaşık 10 gündür taze hamsi gelmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda tezgâhlarda genellikle şoklanmış hamsiler var. Hamsinin yerini istavrit aldı. Hava muhalefeti nedeniyle denize çıkılamıyor. Bugün sadece istavrit geldi. Hamsi Gürcistan taraflarına gitti, geri dönebilir ama eski bolluk olmaz.”

Fırtına En Büyük Engel

Fırtınanın avcılığı doğrudan etkilediğini belirten Avcı, yağmur ve karın avlanmayı durdurmadığını ancak fırtınanın denize çıkışı tamamen engellediğini dile getirdi.