Batı ve İç Kesimlerde Sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre;

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına Uyarısı: Rüzgar 80 Km/Saate Çıkabilir

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Doğu’da Don ve Çığ Tehlikesi

Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler bulunuyor.

Ayrıca iç bölgelerde toz taşınımı görülecek.

Sıcaklıklar Batıda Düşüyor

Hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bazı İllerde Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı — 19°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı — 17°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı — 19°C

Adana: Parçalı bulutlu — 23°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı — 20°C

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı — 18°C

Trabzon: Parçalı bulutlu — 21°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu — 9°C

