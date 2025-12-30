Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Kahramanmaraş genelinde binlerce konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, inşaatı süren projelerin de kısa sürede bitirilmesi için sahada yoğun mesai harcanıyor. Depremlerde yaklaşık 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Şazibey Mahallesi’nde yerinde dönüşüm çalışmaları da son aşamaya geldi.

Konutlar etaplar halinde teslim edilecek

Şehir merkezinde yükselen deprem konutlarında çevre düzenlemesi ve son teknik işlemler devam ederken, konutların etaplar halinde hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Modern mimari anlayışıyla inşa edilen yapıların, Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirmesi bekleniyor.

“Şehir modern ve estetik bir görünüme kavuşacak”

Vatandaşlardan Muhammet Enes Altıntaş, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirterek,

“Yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması şehrimize çok yakışacak. Kahramanmaraş’ın modern ve estetik bir görünüme kavuşacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle şehir yeniden ayağa kalkıyor” dedi.

“Bu çalışmalar yeniden dirilişin göstergesi”

Bir diğer vatandaş Fethiye Koç ise,

“Burada yapılan binalar çok iyi ilerliyor. Asrın felaketini yaşadık, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yapılan konutlar şehrin yeniden geliştiğini gösteriyor. Bir şehri yeniden inşa etmek, adeta bir diriliş ve kurtuluş mücadelesi” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yürütülen konut projeleriyle Kahramanmaraş’ın güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir olarak yeniden inşa edilmesi hedefleniyor.