Palandöken, zorunlu ve kasko sigortalarında ciddi oranda eksiklikler olduğunu vurgulayarak, sigorta teminatlarının günün şartlarına göre artırılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, Türkiye’de toplam araç sayısının TÜİK verilerine göre 32 milyon olduğunu ve bunlardan yaklaşık 6 milyonunun zorunlu sigorta kapsamı dışında olduğunu söyledi. Kasko sigortası konusunda ise araç sahiplerinin yalnızca yüzde 30’unun bu sigortayı yaptırabildiğini kaydeden TESK Başkanı, “Her yıl yaklaşık 2.5 milyon yeni araç trafiğe katılıyor. Bu araçların sigortasız olması hem sürücüler hem de trafikteki diğer vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor” dedi.

Sigorta poliçelerinde taksit imkânının artırılmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Palandöken, ancak primlerin yüksekliğinin hâlâ temel sorun olduğunu ifade etti. “Poliçelerin ödenecek tazminatlarla orantılı olarak güncellenmesi gerekiyor. Aksi takdirde sigorta maliyetleri yükselirken teminatlar aynı kalacak ve sigortalıların mağduriyeti artacak” diye konuştu.

Motosikletlerde Sigorta Oranı Endişe Verici

Palandöken, trafikteki risklerin özellikle motosikletler için arttığını belirterek, son 10 yılda motosiklet sayısının yüzde 120 oranında arttığını açıkladı. Ancak motosikletlerin yalnızca yüzde 35’inin sigortalı olduğunu, yüzde 65’inin sigorta kapsamı dışında kaldığını ifade eden TESK Başkanı, “Sigortasız motosikletler kazalara karıştığında diğer sürücüler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yolların yetersizliği ve motosikletler için ayrılmış güvenli bölümlerin eksikliği de kazaları artırıyor” dedi.

Palandöken, gençlerin ve çocukların can güvenliğinin sağlanabilmesi için motosikletler için özel ve güvenli yollar yapılması gerektiğini vurguladı. “Aksi halde kaybedilen her gencin geri dönüşü mümkün olmuyor” uyarısında bulundu.