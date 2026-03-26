Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, süreçle ilgili olarak, “Ekibimiz 22 gün boyunca yoğun bir çalışma temposuyla 4 halka arzı gerçekleştirdi. Bu, matematiksel anlamda nadir görülen bir rekordur” ifadelerini kullandı.

Şirketin liderliğinde gerçekleşen halka arzlar 11 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında yapıldı. Bu süreçte Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve MetropolCard hisseleri yatırımcılarla buluştu ve toplam 47,3 milyar liralık talep toplandı. Sarpyener, “Bu sonuç, sermaye piyasalarına olan güvenin ve tabana yayılan yatırımcı ilgisinin güçlü bir göstergesidir” dedi.

Halka Arzda İlk Üçteyiz

Sarpyener, Tera Yatırım’ın 2025 yılı sonuna kadar 13 şirketin halka arzına liderlik ettiğini ve bu süreçte toplam 348 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştıklarını hatırlattı. Yeni 4 halka arzla birlikte bu rakam 163 milyon dolar daha artarak toplam yarım milyar doları geçti ve şirket, Türkiye’de halka arz büyüklüğü açısından ilk üçte yer aldı.

Borsa ve Türkiye Ekonomisine Bakış

Sarpyener, Borsa İstanbul’un önümüzdeki dönemdeki seyrine dair de değerlendirmelerde bulundu: “Yaşanan küresel gelişmeler makroekonomik dengeleri etkileyebilir, ancak bu sadece Türkiye’ye özgü değil. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında cazip değerleme seviyelerine sahip bir piyasa. Borsa bu yıl güçlü bir başlangıç yaptı ve yüzde 25 civarında bir yükseliş gördü. Bizim kurumlar için yıl sonu endeks tahmini 16.000–16.500 aralığında, bu da yaklaşık yüzde 30 getiri potansiyeline işaret ediyor.”

Türk ekonomisinin dirençli yapısına dikkat çeken Sarpyener, “1994’ten bu yana sektördeyim, birçok kriz gördük. BIST 30 hisseleri her zaman enflasyonist ortam ve krizlerden güçlenerek çıktı. Uzun vadeli yatırımcılar da Türk hisselerini radarlarında tutuyor” dedi.

Tera Yatırım, önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerden şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya ve sermaye piyasasına değer katmaya devam etmeyi planlıyor.