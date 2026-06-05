Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Atölyesi’nde, aylardır süren emeğin meyveleri toplandı. 5 farklı Kadın Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 150 kadının toprakla buluşturduğu fideler, coşkulu bir hasat şenliğiyle ödüllendirildi.

14 Dönümlük Alanda Ekolojik Seferberlik

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, gelecekte devasa bir Tıbbi ve Aromatik Bitki Tesisi’ne dönüştürülmesi planlanan 14 dönümlük arazide hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 9 ay önce kolları sıvayan kadınlar;

Tıbbi nane,

Melisa,

Biberiye,

Ve kekik ekimi yaparak bitkilerin bakımını baştan sona üstlendi.

Ekimden sulamaya, ot temizliğinden bakıma kadar her aşamada bizzat yer alan kadın üreticiler, ilk hasadı da el birliği ve dayanışma içinde gerçekleştirerek büyük bir mutluluk yaşadı.

Hem Geleneksel Şifa Hem Geleceğe Yatırım

Proje, sadece tarımsal bir faaliyet olmanın ötesinde kadınlara doğayla iç içe olma, ekolojik üretimi deneyimleme ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel şifa kültürünü geleceğe aktarma misyonu taşıyor. Atölye süresince kadınlara bitkilerin doğru yetiştirilmesi, korunması ve doğru kullanım tekniklerine dair kapsamlı eğitimler de verildi.

"Amacımız Birlikte Üretmek ve Güçlenmek" Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığında görevli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sinem Akyol, hasat şenliğinde yaptığı açıklamada çalışmanın felsefesini şu sözlerle özetledi: "Bu atölyedeki temel amacımız, kadınların güçlü bir dayanışma bağı kurarak sosyalleşmesi, toprağa dokunması ve geleneksel şifa bilgisini yeniden hatırlamasıydı. Süreç boyunca bitkileri doğru tanımayı ve doğru kullanmayı öğrendik. Bugün ise bu emeğin hasat şenliğini gururla gerçekleştiriyoruz. Amacımız; birlikte üretmek, birlikte güçlenmek ve birlikte öğrenmek."

Kadın Dayanışması Toprakla Yeşeriyor

Diyarbakır'da hayata geçirilen bu anlamlı çalışma, kadınların üretim süreçlerine katılımını teşvik ederken, yerel düzeyde ekolojik üretimin de önünü açıyor. Bilgi, deneyim ve güçlü bir dayanışma temelinde yükselen proje, hem bölge ekonomisine kadın eliyle değer katmayı hem de toplumsal dayanışmayı yeşertmeyi hedefliyor.