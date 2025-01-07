3 Ocak 2025 tarihinde Gencer Kasa’nın Tuzla’daki merkezinde düzenlenen törene TEMSA Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ, Bölge Satış Yöneticisi Ruhi Pehlivan, Kartur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Haliloğlu ve Gencer Kasa Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Gencer katıldı.

Teslimat töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Kartur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Haliloğlu, ilk etapta 25 adetlik bir Fuso Canter alımı yaptıklarını belirterek, “2025 yılı içerisinde 75 adet daha Fuso Canter ile yatırımımız 100 adete tamamlanacak” dedi. Haliloğlu ayrıca: “Fuso Canter artık yerli bir ürün gibi oldu. Hem yaygın servis ağı hem de kolay erişilen yedek parçası ile önde gelen markadan biri. Araçların hareket kabiliyeti oldukça iyi. Ayrıca TEMSA ile de ilişkilerimiz çok eski ve çok iyi bir diyalog sürecimiz var” dedi.



TEMSA’dan Yılın İlk Günlerinde Anlamlı Teslimat

Törende konuşan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp: “İlk kez 1998 yılında Kartur ile çalışmaya başladık. 2014 yılında otobüs teslimatlarımız da oldu. Kartur sektöründe uzman ve işinin ehli. Yılın ilk günlerinde böyle anlamlı bir teslimatı yapmak bizi çok mutlu ediyor. Kartur ile iş birliğimizin artacağına ve yatırımların 2025 yılında da devam edeceğine inanıyorum” dedi.

TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ ise, Kartur ile 27 yıldır devam eden iş birliklerine dikkat çekerek, “Hem ürettiğimiz Prestij otobüsleri hem de Fuso Canter ürünlerimizi kullanan bir şirket. İş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Fuso’nun Gücü Düşük Yakıt Tüketimi ve Sağlamlıktan Geliyor

Fuso araçlar güçlendirilmiş şaseleri ile dayanıklılık açısından farklılığını ortaya koyuyor. Rakiplerine göre daha hafif olurken, daha dayanıklı bir şaseye sahip. Ayrıca daha hafif olduğu için de daha düşük bir yakıt tüketim performansı sergiliyor.