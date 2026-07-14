Deutsche Bank tarafından yayımlanan "Mapping the World's Prices 2026" raporu, dünyanın farklı şehirlerindeki yaşam maliyetlerini ve tüketici harcamalarını karşılaştırdı. Rapor kapsamında hazırlanan "Cheap Date Index" (Ekonomik Buluşma Endeksi), iki kişinin standart bir akşam buluşması için yapacağı ortalama harcamayı ortaya koydu.

Araştırmaya göre İstanbul'da iki kişi için tipik bir romantik buluşmanın maliyeti 196 dolar seviyesinde hesaplandı. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 9 bin 200 TL'ye karşılık geliyor. Böylece İstanbul, araştırmaya dahil edilen 69 şehir arasında 53. sırada yer aldı.

Hesaplamaya hangi harcamalar dahil edildi?

Deutsche Bank'ın endeksinde yalnızca restoran harcaması değil, günlük sosyal yaşamın farklı kalemleri de dikkate alındı. Buna göre tipik bir buluşma maliyetine şu harcamalar dahil edildi:

İki kişilik orta sınıf restoranda akşam yemeği

İçecek

İki sinema bileti

İki kahve

Toplu taşıma biletleri

Kısa mesafeli taksi yolculuğu

Bir yazlık elbise

Bir kot pantolon

Bir şişe şarap

Avrupa'nın en uygun şehirlerinden biri

Rapora göre İstanbul, dolar bazında değerlendirildiğinde Avrupa'nın en uygun maliyetli şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle İsviçre'nin Cenevre ve Zürih, Danimarka'nın Kopenhag, Norveç'in Oslo ve İngiltere'nin Londra gibi şehirlerinde aynı buluşmanın maliyeti İstanbul'un yaklaşık iki katına kadar çıkabiliyor.

Yerli vatandaş için tablo farklı

Raporda dikkat çekilen en önemli noktalardan biri ise yerel satın alma gücü oldu. İstanbul yabancı turistler açısından uygun fiyatlı görünse de, yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle kentte yaşayanlar için aynı harcamaların son yıllarda ciddi biçimde arttığı belirtildi.

Araştırmaya göre İstanbul'da tipik bir romantik buluşmanın maliyeti son beş yılda dolar bazında yaklaşık yüzde 76, Türk lirası bazında ise yüzde 800'ün üzerinde artış gösterdi. Bu durum, fiyatların yabancı para cinsinden görece düşük kalmasına rağmen, yerel halkın alım gücünde önemli bir gerilemeye işaret ediyor.

Yaşam maliyetleri tartışmasını yeniden gündeme getirdi

Deutsche Bank'ın 2026 raporunda yer alan veriler, Türkiye'de son yıllarda hızla yükselen yaşam maliyetleri ve enflasyon tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle dışarıda yemek, ulaşım ve sosyal aktivite giderlerindeki artış, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların bütçesini her geçen gün daha fazla zorlamaya devam ediyor.