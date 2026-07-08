Teslimatı gerçekleştirilen Mercedes-Benz Actros ve Arocs model araçlar, takas desteği ve Mercedes-Benz Kamyon Finansman tarafından sunulan finansman çözümleriyle Boğaziçi Beton filosuna katıldı. Yeni yatırım, iki şirket arasındaki uzun soluklu iş ortaklığının yanı sıra Mercedes-Benz Türk’ün müşterilerine sunduğu entegre çözümlerin de önemli bir örneğini oluşturuyor.

Mercedes-Benz Türk ile Boğaziçi Beton arasındaki yaklaşık 20 yıllık iş ortaklığı, filoya katılan Mercedes-Benz Actros ve Arocs modellerinden oluşan toplam 400 adetlik yeni araçlarla bir kez daha pekişti. İstanbul’da yirmiden fazla farklı lokasyonda kırka yakın hazır beton tesisiyle üretim ve satış faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Beton, yeni araç yatırımıyla inşaat sektöründeki operasyon kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Boğaziçi Beton’un son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 1.800 adet Mercedes-Benz marka araç yatırımı, iki şirket arasındaki uzun soluklu ve güçlü iş birliğinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Son iki yılda alım süreçleri tamamlanan 400 adetlik Mercedes-Benz Actros ve Arocs araçların teslimatıyla birlikte ise Boğaziçi Beton, operasyonlarını daha da güçlü bir araç filosuyla sürdürmeye devam edecek. Bu yatırımın dikkat çeken unsurlarından biri ise takas desteği ve Mercedes-Benz Kamyon Finansman tarafından sağlanan finansman çözümleriyle hayata geçirilmiş olması oldu.

Teslimat töreni; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Çağdaş Özen, İletişim Müdürü Miray Demirel, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Kamyon Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Sağdıç, Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Zengin, Genel Müdür Ömer Erhan Erbayraktar, Agrega ve Teknik İşler Direktörü Kıvanç Baş, Finans ve Mali İşler Direktörü Burhan Aktaş, Lojistik Direktörü Erkan Zengin, aile üyeleri Eren Zengin ve Emir Zengin, Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yüncü, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Toloğ, Mali İşler Direktörü Nurullah Toloğ, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Renas Toloğ ve Satış Müdürü Fatih Yıldırım katılımıyla gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek operasyonlarına değer katacak çözümler sunmayı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Boğaziçi Beton ile yaklaşık 20 yıldır devam eden iş ortaklığımızı, bugün gerçekleşen 400 adetlik Mercedes-Benz Actros ve Arocs teslimatıyla daha da güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Son 10 yılda Boğaziçi Beton’a 1.800’e yakın Mercedes-Benz marka araç teslim etmiş olmamız, iki şirket arasındaki güçlü iş birliğinin önemli bir göstergesi. Dayanıklılığı, güvenliği ve yüksek performansıyla öne çıkan Mercedes-Benz Actros ve Arocs araçlarımızın Boğaziçi Beton'un operasyonlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yatırımın sektörümüz için de değerli bir referans noktası olacağını düşünüyor, yeni araçlarının Boğaziçi Beton’a hayırlı olmasını diliyorum."

Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Toloğ ise şöyle konuştu: "Mercedes-Benz Türk ile Boğaziçi Beton'un uzun yıllara dayanan iş ortaklığının yeni bir kilometre taşında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güçlü iş birliklerinin yeni yatırımlarla büyüyerek ilerlediğini görmek, yalnızca sektörümüz için değil, aynı zamanda müşterilerimize sunduğumuz değerin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir gösterge. Boğaziçi Beton’un 400 araçlık bu önemli yatırımı da karşılıklı güvenin, sürdürülebilir iş ortaklığının ve Mercedes-Benz marka araçlara duyulan güvenin güçlü bir göstergesi niteliğinde. Bu sürecin aktif bir paydaşı olarak bu teslimatın, Boğaziçi Beton’un operasyonel gücünü daha da artıracağına inanıyoruz. Heska Motorlu Araçlar olarak, Mercedes-Benz Türk ile birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaya ve sürecin her aşamasında değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı yatırımın Boğaziçi Beton'a hayırlı olmasını diliyoruz.

Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Zengin ise şunları kaydetti: "Boğaziçi Beton olarak büyüme hedeflerimiz doğrultusunda filomuza yaptığımız yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Mercedes-Benz Türk ile yaklaşık 20 yıla uzanan iş ortaklığımız sayesinde, son 10 yılda filomuza kattığımız yaklaşık 1.800 Mercedes-Benz araç, operasyonel kapasitemizin istikrarlı şekilde güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. Bugün gerçekleştirdiğimiz 400 araçlık yeni yatırım da, sadece bir filo genişlemesi değil; sahadaki operasyonel verimliliğimizi, hizmet sürekliliğimizi ve iş gücü planlamamızı daha ileri taşıyan stratejik bir adım niteliği taşıyor. Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın sunduğu finansal çözümler ve takas desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu yatırımın, önümüzdeki dönemde operasyonel gücümüzü daha da artıracağına inanıyoruz.

Mercedes-Benz Türk ile kurduğumuz bu güçlü iş birliğini, yeni yatırımlarla büyüterek sürdürmeyi ve sektörde örnek teşkil eden projelere birlikte imza atmayı temenni ediyoruz.”