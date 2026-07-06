Teslimat, Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Törene Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ile Demiral Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Cihat Turhan katılım gösterdi.

Uluslararası taşımacılık alanında Avrupa hatlarında güçlü bir operasyon ağına sahip olan Demiral Uluslararası Nakliyat; Polonya, Çekya, Slovakya, Almanya, Litvanya, Letonya başta olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. Şirket, genel kargo, sanayi ürünleri, tüketim malları ve hammaddeler gibi farklı yük gruplarında taşımacılık hizmeti, Tuzla’da bulunan tesisi ile de depolama hizmeti sunmaktadır.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı konuşmada,

“Sektörümüzün köklü geçmişinin temsilcilerinden Demiral Uluslararası Nakliyat’ın 30. Yılını kutluyorum. İhsan Bey’i yakından tanıyor, bugün ikinci nesli temsilen görev alan Cihat Turhan ile bu güçlü yapının başarıyla devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Nesilden nesile aktarılan bu sürdürülebilir yapı, sektörümüz adına da önemli bir değerdir. Avrupa’nın en yüksek kapasite ve yetkinliğe sahip Ar-Ge ve test merkezlerimizde ve test pistimizde; tüm yol, iklim, yük ve operasyon koşullarını kapsayacak şekilde test edip onayladığımız araçlarımız ile sektörün rekabet gücünü artırmaya devam ediyoruz. İş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Demiral Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Cihat Turhan ise yatırımlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Tırsan’ı dayanıklılığı, 30 yıldır içinde olduğumuz sektöre verdiği güven ve operasyonel ihtiyaçlarımıza uygun yük güvenliği çözümleri nedeniyle tercih ediyoruz. Araçların uzun yol ve yoğun tempolu operasyonlarda sunduğu yüksek performans, bakım süreçlerindeki kolaylık ve satış sonrası hizmet kalitesi sayesinde operasyonlarımızı daha verimli ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Filomuzda bulunan hem Maxima Plus hem de Multi-Ride araçların tümünden bu performansı alıyoruz. Bu yatırım ile de müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha da artırmayı ve operasyonel sürekliliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün itibarıyla filomuzda bulunan 25 adet Tırsan aracı ile uluslararası operasyonlarımızı sürdürürken, büyüme planlarımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam ederek Tırsan ile iş birliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz.”

TREYLER MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ STANDART

KARADA, TRENDE, GEMİDE

EN SAĞLAM, EN ÇEVİK, EN GÜVENLİ

Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, lider mühendis ekipleri tarafından ile Avrupa’nın en yüksek test kapasitesi ve çeşitliliğine sahip ödüllü Ar-Ge Merkezlerinde ve Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde toplam 1.5 milyon kilometre test sürüşü ile en sağlam, en güvenli, en çevik olduğunu ispatlayarak treyler mühendisliğinin yeni standardı olarak onaylandı.

Tırsan mühendisliğiyle geliştirilen sektörün sağlamlık, çeviklik ve güvenlik öncüsü şasi yapısı en zorlu yol ve yük koşullarında üstün denge ve güven sağlar. Üst yapısı yeniden tasarlanan Yeni Nesil Tırsan Tenteli Perdeli sağlamlığı ve kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşır.

Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, her darbeye dirençli ön paneli, yenilenmiş sağlam arka yapısı, hafifletilmiş çatı şapkası, kapıya entegre menteşe tasarımlı yeni nesil kapısıyla en ince ayrıntısına kadar test edilmiştir. Hızlı ve kolay açılır, ergonomik ve konforlu operasyon sunar.

Yük güvenliğinden taviz vermeyen Yeni Nesil Tenteli Perdeli K-Fix sistemi 17.000 farklı kombinasyonda her biri 2.5 ton dayanımda, tüm kanca/spanzet tipine tam uyum sağlayarak her yükte, güvenli ve sabit taşıma sağlar.

Karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığına kesintisiz operasyon sağlayan dayanıklı yeni nesil tasarım, intermodal operasyonlarda güvenlik, dayanıklılık ve verimliliği bir araya getiriyor. En sağlam, en çevik en güvenli Yeni Nesil Tenteli Perdeli, treyler mühendisliğinin yeni standardı ile her taşıma modunda her yükte rekabetinizi artırır.