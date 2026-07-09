LİKİTDER'i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tetik, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çil ve Dernek Genel Müdürü Ayhan Özekin; Beykoz Üniversitesi adına Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Nesli Çankırı, Müdür Yardımcısı Dr. Başak Kuru ve Dr. Ahmet Selçuk Başarıcı, Lojistik program öğretim görevlisi Yusuf Gökhan Yıldız ve katıldı.

Protokol kapsamında öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj olanaklarının geliştirilmesi, ortak sertifika ve eğitim programlarının düzenlenmesi, kariyer etkinlikleri, seminerler, konferanslar ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca LİKİTDER üyeleri ve çalışanları, Beykoz Üniversitesi'nin çeşitli eğitim programlarından protokol kapsamında sağlanan avantajlar ile yararlanabilecektir.

LİKİTDER Başkanı Yusuf Tetik'in yaptığı açıklamada ;

“Üniversite ile reel sektör arasındaki iş birliklerinin gücüne dernek olarak yürekten inanıyoruz. Bu değerli iş birliğinin her aşamasında üyelerimizin ve üniversitemizin Değerli akademisyen ve öğrencilerinin karşılıklı fayda sağlamalarını hedefliyoruz. Akademik bilgi ile sektör deneyiminin bir araya gelmesi, hem gençlerimizin geleceğine hem de sektörümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

LİKİTDER ve Beykoz Üniversitesi, bu protokol ile akademik bilgi ile uygulamayı buluşturan, sürdürülebilir ve katma değer üreten projeleri birlikte hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.