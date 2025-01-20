Yeni Karar Bugünden İtibaren Geçerli

TCMB’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, KKM hesaplarından çıkış stratejisi çerçevesinde vade sürelerinin sınırlandırıldığı ifade edildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Düzenleme KKM Çıkış Stratejisine Yönelik Adım

Karar, KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılmasına yönelik stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. KKM uygulaması, Türk lirasını koruma amacıyla döviz ve altın mevduatlarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmek amacıyla başlatılmıştı.

Merkez Bankası’nın bu adımının, piyasada likidite yönetimi ve döviz rezervlerini desteklemeye yönelik olduğu belirtiliyor.