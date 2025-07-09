Görüşmelerin sürdüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz alarak Isparta Belediye Başkanı’nın kullandığı makam aracının 19 milyon TL değerinde olduğunu dile getirerek hükümeti eleştirdi. Günaydın’ın ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’ın sert ifadeleri ise Genel Kurul’da tansiyonu iyice yükseltti.

Yaşanan gerilim üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Aranın ardından yapılan yoklamada salonun büyük ölçüde boş olduğu görülünce Bozdağ, oturumu sonlandırma kararı aldı. Ancak bu sırada CHP milletvekilleri kürsüye yürüyerek oturumun devam etmesini talep etti ve kürsü işgal edildi.

Kürsüde toplanan milletvekilleri, “Hak, hukuk, adalet”, “Abdurrahman Başkan onurumuzdur”, “Zeydan Başkan onurumuzdur” sloganları atarak tutuklamalara tepkilerini dile getirdi. Meclis’teki protestoya diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri de destek verdi.

Genel Kurul’da yaşanan bu gelişme, CHP'nin yargı süreçlerine yönelik tepkisinin bir yansıması olarak yorumlandı. TBMM’de tansiyonun ilerleyen günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor.