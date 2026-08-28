Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Turnuvası kapsamında 29 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep Basketbol ile Mersin Spor Kulübü arasında oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenecek kortej yürüyüşüne ve mücadeleye tüm Gazianteplileri davet etti.

Şehitkamil Turnuvası kapsamında Gaziantep Basketbol, Mersin Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kamil Ocak Spor Salonu'nda 15.00'te başlayacak mücadele öncesi takıma destek vermek amacıyla taraftarların ve sporseverlerin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30'da Atatürk Kültür ve Spor Merkezi önünden başlayacak kortej yürüyüşü, Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda son bulacak. Kortejin ardından Gaziantep Basketbol ile Mersin Spor Kulübü arasındaki karşılaşma sporseverlerle buluşacak.

Yılmaz'dan 'takımımızın yanında olalım' çağrısı

Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, takımın kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, sahadaki mücadelesine tribünlerden güçlü bir destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Gaziantep'in spor kültürünü daha da güçlendirmek, çocukları ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, kırmızı siyahlıların yeni sezona hazırlanırken kentte oluşacak birlik ve beraberliğin takıma büyük moral vereceğini söyledi. Yılmaz, tüm Gazianteplileri kortej yürüyüşüne ve karşılaşmaya davet ederek, '29 Ağustos'ta Gaziantep Basketbol takımımız için hep birlikte kenetlenelim. Takımımıza destek olmak isteyen tüm hemşerilerimizi saat 12.30'da Atatürk Kültür ve Spor Merkezi önünde başlayacak kortej yürüyüşümüze bekliyoruz. Hep birlikte Kamil Ocak'a yürüyelim, takımımızı tribünlerde yalnız bırakmayalım. Gaziantep olarak takımımızın yanında olduğumuzu hep birlikte gösterelim' dedi.