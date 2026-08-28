Gölcük'te 12 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen spor kompleksinde çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında ilçe, ikinci yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra yeni basketbol, voleybol sahalarına ve antrenman alanlarına kavuşacak.

Gölcük Belediyesinden alınan bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi'nde 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun karşısında yer alan 12 bin 500 metrekarelik alanda başlatılan spor tesisi projesinin yapımı devam ediyor.

Toplam 5 bin 400 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak komplekste; aynı anda farklı branşlara hizmet verebilecek 2 basketbol ve voleybol sahası, bin 140 metrekarelik kapalı antrenman alanı, toplantı salonu ve açık otopark yer alacak.

Proje kapsamında spor salonunun yanına inşa edilen ayrı bir binada ise 25 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunacak. Bu tesisin, ilçenin ikinci kapalı yüzme havuzu olacağı belirtildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki gençlerin ve vatandaşların sporla buluşmasını önemsediklerini belirterek, 'Hem kapalı spor alanları hem de ilçemize kazandıracağımız ikinci yüzme havuzuyla gençlerimizin yeteneklerini geliştireceği bir alan oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kompleksimizi Gölcük'ün hizmetine sunmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.