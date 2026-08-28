Yıldırım Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini verimli şekilde geçirmeleri için düzenlediği Yaz Spor Okulları, sertifika töreni ile sona erdi.

Yıldırım'ın 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek hizmet ve yatırımları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi. 16 farklı branşta verilen ücretsiz spor hizmetinden yararlanan 36 bin 818 çocuk, mezuniyet sevinci yaşadı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar için Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün milli sporcuları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların ve gençlerin gelişiminde sporun önemine dikkat çekti. Yaz Spor Okulları'nda aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlayan çocukları kutlayan Başkan Yılmaz, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösteriyoruz. Fiziksel ve ruhsal gelişimleri için evlatlarımızın sporla iç içe büyümelerini önemsiyoruz. Bir çocuğun sporla buluşması, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu kapsamda düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları sayesinde 16 farklı branşta 36 bin 818 çocuğumuz spor yapma imkanı buldu. Burada sertifika alan çocuklarımızın arasından yarının şampiyonları çıkacak. O gün geldiğinde 'bu hikaye Yıldırım'da başladı' diyeceğiz. Yıldırım Belediyesi Yaz Spor Okulları ile evlatlarımızın yeteneklerini keşfeden, takım ruhunu benimseyen, azim ve mücadele ruhunu önemseyen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a modern ve tam donanımlı spor tesislerini kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 'Spor yapmayan çocuk kalmasın' vizyonumuz doğrultusunda Yıldırım'ın dört bir yanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin fırsat verildiğinde büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Yıldırım'da sporun ve sporcularımızın geleceği için gösterdiğimiz gayretin meyvelerini almaya başladık. Yıldırım Belediyespor Kulübü bünyesinde spor yapan gençlerimiz ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla bizlere büyük gurur yaşatıyor. 'Spor Kenti Yıldırım' kimliğini güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sağlayacak spor yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Yıldırım Belediyesi Yaz Spor Okulları'nı başarıyla tamamlayan çocukların sertifika heyecanına ortak olan Büyükşehir Başkanvekili Kevser Öztürk ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise minik sporcuları tebrik etti. Yıldırım Belediyespor Kulübün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün de çocuklarla bir araya geldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda 57 kiloda altın madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, başarısını öğrencilerle paylaştı. Minik sporculara tavsiyelerde bulunan milli tekvandocu, desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda İsrailli rakibini yenen ve galibiyetini Filistinli çocuklara armağan eden Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün milli güreşçisi Batın Naniş de Yaz Spor Okulları'nı tamamlayan öğrencilerle buluştu. Program, minik sporculara çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.