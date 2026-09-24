YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti.

Bilecik'teki temasları kapsamında YENİ Parti Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret eden YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, daha sonra Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Bilecik Belediyesi'nde konuklarını ağırlayan Başkan Subaşı, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Subaşı, 'Genel Başkan Yardımcımız Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekilimiz Murat Bakan'ı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kent Konseyimizde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek ülkemizin ve şehrimizin gündemini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini konuştuk. Çözüm önerilerimizi karşılıklı olarak değerlendirdik'' sfadelerini kullandı.

Ziyaret, Başkan Subaşı'nın konuklarına hediye takdim edip, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.