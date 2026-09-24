Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali öncesinde Kertmen Mahallesi'nde oluşturulan güreş sahasında incelemelerde bulundu. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacak Kertmen'de hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Onikişubat Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali, 27 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Kertmen Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşleri olmak üzere dört farklı kategoride müsabakalar gerçekleştirilecek. Minikler kategorisinde 11-14 yaş, yıldızlar kategorisinde 15-17 yaş sporcular mücadele edecek. Büyükler kategorisinde ise 60, 70, 80 ve 90 kilogram sıkletlerinin yanı sıra başpehlivanlık müsabakası yapılacak. Köy şalvar güreşlerinde de 60, 70, 80 ve 90 kilogram sıkletlerinde müsabakalar düzenlenirken, başpehlivanlık mücadelesi gerçekleştirilecek. Dereceye giren sporculara kategorilerine göre 5 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar değişen para ödülleri verilecek. Festivalde güreşçilerin belirlenen sağlık ve lisans şartlarını taşıması gerekiyor. Organizasyon duyurusunda tolerans sınırının 1 kilogram olduğu ve TGFF lisansı bulunmayan sporcuların güreşemeyeceği belirtildi. Büyükler ve köy şalvar güreşinde 18 yaş ve üzeri sporcular için 17 yaş doktor raporu şartı da bulunuyor.

Festival öncesinde güreş sahasında yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Hanifi Toptaş, oluşturulan alanın tribünleri, çevre düzenlemesi ve güreş sahasıyla birlikte Kertmen'e kazandırıldığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Hartlap Mahallesi'nde düzenlenen Uluslararası Hartlap Karakucak Güreşi Festivali'nin ardından bu yıl er meydanının Kertmen'e taşındığını belirten Toptaş, geleneksel güreş kültürünün yaşatılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş'ın güreş kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Toptaş, 'Güreş bizim ata sporumuz. Hakikaten bugün ülkemizde güreş denildiğinde ilk akla gelen şehir Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş denilince de ilk akla gelen şeylerden bir tanesi tabii ki güreş sporudur. Ki şehrimiz hakikaten bu zamana kadar, çok uzun yıllardır güreş sporuna çok önemli katkılarda bulunmuş ve bu zamana kadar çok önemli pehlivanlar ve güreşçiler yetiştirmiş önemli bir şehirdir. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta özellikle Eylül ve Ekim ayı geldiğinde çok eski tarihlerden beri birçok bölgemizde güreş festivalleri, güreş etkinlikleri düzenlenir. Bugün de Kertmen Mahallemizdeyiz. Tabii biz Onikişubat olarak Onikişubat ilçemiz sınırlarında da farklı mahallelerimizde güreş etkinlikleri ezelden beri yapılıyor. Bu sene de inşallah Kertmen Mahallemizde bu güreş festivalini burada düzenleyeceğiz' diye konuştu.

Kertmen Mahallesi'nde oluşturulan güreş sahasının yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden organizasyon yapılmasına imkan sağlayacağını belirten Toptaş, 'Tabii buradaki öncelikle bir güreş sahası oluşturmamız gerekiyordu. Muhtarımız bizden böyle bir talepte bulunduğunda en son 20 sene öncesinde burada bir güreş festivali yapılmıştı. Tabii Kertmen Mahallemiz de özellikle Ilıca bölgemizin bir noktada kökenini oluşturan, çok önemli, çok kadim bir mahallemiz. Burası da yine güreş konusunda ön plana çıkmış ve bu spora çok önemli katkı sunmuş bir mahallemiz. Dedik ki öncelikle burada çok güzel bir güreş sahası inşallah oluşturalım ve akabinde de güzel bir güreş etkinliğini burada yapalım diye düşündük' ifadelerini kullandı.