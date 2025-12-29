Türkiye’nin en verimli tarım bölgelerinden biri olan Hatay’da mandalina hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Verimin yüksek olmasıyla birlikte ürün bolluğu yaşanırken, mandalinanın tarla fiyatının kilogramda 2 TL’ye kadar gerilemesi üreticiyi zor durumda bıraktı. Defne ilçesinde üretim yapan çiftçiler, market fiyatları ile tarla fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekti.

“Tarlada 1–2 TL, Markette 35 TL”

Defne ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Bal, 6 dönümlük mandalina bahçesinde 20 işçiyle hasat yaptıklarını belirtti. Ürün bolluğuna rağmen fiyatların maliyetleri karşılamadığını ifade eden Bal, şunları söyledi:

“Hasat iyi gidiyor ama fiyatlar çok düşük. Mandalinayı zararına satıyoruz. Bahçeden mandalina 1 ila 2 TL arasında çıkıyor, marketlerde ise 30–35 TL’ye kadar satılıyor. İşçilik maliyeti, mandalinanın satış fiyatından daha yüksek.”

Bal, son yıllarda fiyatların sürekli düşük seyrettiğini, bu nedenle bazı üreticilerin ürünlerini ağaçta bırakmak zorunda kaldığını da dile getirdi.

Don ve Kuraklık Üretimi Zorlaştırdı

Geçtiğimiz kış yaşanan don olayları ve kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini belirten Mehmet Bal, bazı ağaçların tamamen kuruduğunu söyledi. Yağışların yetersiz olması nedeniyle kuyulardan sulama yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Bal, su seviyelerinin de ciddi şekilde düştüğünü aktardı.

Hasadı yapılan mandalinaların Adıyaman’a gönderileceğini belirten Bal, bu bahçeden yaklaşık 10 ton rekolte beklediklerini söyledi. Üreticiler, kooperatifleşmenin fiyat istikrarı açısından önemli olduğunu vurguluyor.

İşçilik Maliyetleri Üreticiyi Zorluyor

Bahçede çalışan işçilerden Pınar Bekmez ise hasadın zorlu şartlarda yapıldığını belirterek, işçilik ücretlerine dikkat çekti. Bekmez,

“Sabah saat 7’de işe başlıyoruz, akşam 4’e kadar çalışıyoruz. Soğuk havada hasat zor oluyor. Kadın işçilerin yevmiyesi bin TL, erkeklerde ise 1.200 ila 1.400 TL arasında değişiyor. Burada yaklaşık 20 kişi çalışıyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Üreticiden Kooperatif Çağrısı

Hataylı mandalina üreticileri, tarla ile market arasındaki fiyat farkının azaltılması için kooperatifleşme ve doğrudan satış modellerinin desteklenmesini istiyor. Üreticiler, aracı sayısının azaltılmasıyla hem çiftçinin kazanacağını hem de tüketicinin daha uygun fiyata ürüne ulaşacağını belirtiyor.