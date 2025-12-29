Yurt dışı menşeli dampingli ürünler karşısında varoluş mücadelesi veren paslanmaz çelik sektörü için önemli bir adım atıldı. Yerli üreticilerin başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi kapsamında yüzde 3,95 oranında anti-damping vergisi uygulanmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, özellikle Çin ve Uzak Doğu menşeli düşük fiyatlı ürünlere karşı yerli sanayiyi korumayı amaçlıyor.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, söz konusu düzenlemenin sektörü büyük kayıplardan kurtaracak sürecin ilk adımı olduğunu belirterek, uygulamanın devamının geleceğine inandıklarını söyledi.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETE KARŞI KRİTİK ADIM

Demir-çelik sektörü temsilcilerinin artan ithalat baskısına karşı yaptığı anti-damping başvurusu sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı, düşük fiyatlı ve kalitesiz ithal ürünlerin iç piyasada haksız rekabet yarattığını tespit ederek, ithalata yönelik kesin önlem aldı.

Sektör temsilcileri, alınan kararın demir-çelik sektöründe eşit şartlarda rekabet ortamı oluşturacağını ve Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını vurguluyor.

HALUK KAYABAŞI: “ANTİ-DAMPİNG, YENİ YATIRIMLARIN ANAHTARI OLACAK”

Paslanmaz çeliğin modern sanayinin stratejik girdileri arasında yer aldığını ifade eden Haluk Kayabaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Paslanmaz çelik; otomotivden sağlığa, gıdadan enerjiye, mutfaktan savunma sanayisine kadar pek çok yüksek katma değerli sektörde kilit rol oynuyor. Ancak Asya ve Uzak Doğu menşeli dampingli ürünler, iç piyasadaki rekabeti bozarken yerli üreticinin yatırım kapasitesini de zayıflatıyor. Ticaret Bakanlığımızın aldığı bu karar, yerli üretici için stratejik bir kalkan niteliği taşıyor. Anti-damping uygulamaları, yeni yatırımların anahtarı olacak.”

Kayabaşı, birçok ülkede uygulanan koruyucu ticaret politikalarının yerli sanayi için güçlü bir dayanak oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

YERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAM GÜÇLENECEK

Türkiye’de paslanmaz çelik sektöründe yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Kayabaşı, anti-damping kararının üretim ve istihdam üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

“Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketimi 400-450 bin ton seviyesinde. Bu tüketimin yaklaşık yüzde 80’i ithalatla karşılanıyor. Oysa diğer yerli üreticiyle birlikte iç pazarın yüzde 90’ını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Yerli üretimin güçlenmesi, hem cari açığın azaltılması hem de sanayimizin stratejik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor.”

Kararın ardından üretim kapasitesinin artacağını, kapasite kullanım oranlarının yükseleceğini ve maliyetlerin düşeceğini belirten Kayabaşı, istihdam artışı ve yatırım iştahının canlanmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

TÜRKİYE, PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Kayabaşı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: