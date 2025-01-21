UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı performansından dolayı ıslıklayarak, tepki gösterdi. Muslera maçın ardından direkt soyunma odasına giderken, Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncular, Muslera'yı teselli etti. Bir grup taraftarlar da deneyimli kaleciye destek vererek, tezahüratlarda bulundu.

Maça 11'de başlayan Fernando Muslera, 90 dakika oynadı.