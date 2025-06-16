Okulun kurucusu Dr. Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel etkinliğe, diplomatik çevrelerden, sanat dünyasından ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Poleo: “Bu bahçede mezuniyet törenine ev sahipliği yapmak büyük bir onur”

Konuşmasında Dr. Mehmet Gültekin, Tarabya British Schools’un sunduğu yüksek kaliteli uluslararası eğitimin, öğrencilerin dünyanın önde gelen üniversitelerine doğrudan kabul edilmesini sağladığını vurguladı. “Her yıl mezunlarımızın dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edilmesi tesadüf değil; güçlü akademik altyapı ve çok kültürlü bir ortamda eğitim almalarının doğal sonucudur,” dedi. Dr. Gültekin ayrıca, Tarabya British Schools’un, mezunlarının sınava girmeden dünya üniversitelerine kabul edildiği Türkiye’deki ilk ve tek okul olduğunu belirtti. “Bizim öğrencilerimiz seçilen değil, üniversiteleri ve okumak istedikleri bölümleri kendileri seçen bireylerdir,” diye ekledi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa-Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, törende yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Bu gece hem bizler hem de bu genç mezunlar için çok önem taşıyor. Tüm yıl boyunca çok iyi çalıştılar ve başarı gösterdiler. Birçoğu İngiltere’de üniversite eğitimine devam edecek, bu da bizi çok gururlandırıyor. Sertab Erener sahne alacak, bu da gecemizi daha özel kılıyor. Başkonsolos olarak mezuniyet töreninin İngiltere Başkonsolosluğu bahçesinde yapılmasından dolayı çok mutluyum. Bu benim için büyük bir onur.”

Phillips: “Bu gece sadece öğrenciler değil, hepimiz için bir gurur gecesi”

TBS Mütevelli Heyeti Üyesi Steve Phillips ise mezuniyetin sadece öğrenciler için değil, tüm okul topluluğu için önemli bir kutlama olduğunu belirtti:

“Harika bir akşam geçiriyoruz. Etrafımızda mutlu çocuklar ve aileleri var. Bu gece, öğrencilerimizin tüm yıl boyunca gösterdiği emeğin büyük bir kutlaması aslında. Mezunlarımızla gerçekten çok gurur duyuyoruz. Ayrıca burada diplomatların, iş insanlarının da bulunması çok anlamlı. Hep birlikte öğrencilerimizin başarılarını ve Birleşik Krallık’taki üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerini kutluyoruz.”

Ilıcalı: “Kızım mezun oluyor, kalbimde en başarılı o”

Geceye kızı Yasemin Ilıcalı’nın mezuniyeti vesilesiyle katılan Acun Ilıcalı da duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bugün kızım mezun oluyor, çok gururluyum. Ders hayatım çok iyi değildi, ama eğitimin önemine her zaman inandım. Bu yüzden burada, kalbimde en başarılı olan kızıma teşekkür etmek istiyorum. Tarabya İngiliz Okulları çocuklara sadece akademik bilgi değil, hayat dersi de veriyor. Sertab Erener benim için milli bir gurur. Eurovision’daki başarısı hâlâ aklımda. Onu burada dinlemek ayrı bir zevk.”

Yasemin Ilıcalı da babasına teşekkür ederek şunları söyledi:

“Çok mutlu ve gururluyum. Babama da teşekkür ediyorum, çünkü hiçbir zaman ders konusunda baskıcı olmadı. Bu yüzden okul hayatım çok rahat geçti.”

Sütşurup: “Bizim için çok duygusal bir gece”

Oğlu mezun olan Melis Sütşurup ise törendeki duygularını şöyle dile getirdi:

“Bugün oğlum mezun oluyor. Gerçekten çok duygusalım. Bir anda ilkokul bitiyor ve büyüdüğünü fark ediyorsun. Bu gece bizim için çok anlamlı geçecek.”

Mustafa Sandal da mezun olan oğlu Yiğit için şöyle konuştu:

“Bu adımlar küçük gibi görünse de aslında çok önemli. Yiğit, kişiliğiyle çok özel bir çocuk. Bu mezuniyet, onun uzun hikâyesindeki önemli bir dönüm noktası. Büyümesini izlemek bizim için büyük bir gurur.”

Müzik Şöleni: Sertab Erener ve Burak Yeter Aynı Sahnede

Gecenin en etkileyici anlarından biri, ünlü sanatçı Sertab Erener’in sahne performansıydı. Öğrencilerle birlikte söylediği şarkılar geceye duygusal bir ton katarken, izleyiciler Erener’in güçlü sesiyle büyülendi.

Stratosferde gerçekleştirdiği performansla Guinness Dünya Rekoru’na adını yazdıran DJ Burak Yeter ise özel olarak hazırladığı “uzay temalı şov” ile geceyi taçlandırdı:

“Burada olmaktan çok mutluyum. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız projeyi bu gece sahneye taşıyoruz. Mezunlar için çok özel bir şov hazırladık. Sertab Erener’den sonra sahneye çıkacağım ve gençlere unutamayacakları bir gece yaşatmak istiyoruz.”

Tarabya İngiliz Okulları, 12 yıllık başarı dolu geçmişine yeni bir mezunlar kuşağını gururla eklerken, bu özel gece hem eğitimin hem de sanatın bir arada kutlandığı unutulmaz bir törende buluştu. Mezunlar artık yeni bir yolculuğa hazırlanırken, onları destekleyen aileleri ve öğretmenleriyle birlikte bu anlamlı geceyi uzun yıllar hatırlayacaklar.