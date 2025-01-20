Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Esad'ın yıkılmasıyla birlikte başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Uzun yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'da bulunan sınır kapılarına da yansıdı. Sınır kapılarında sayıları yaklaşık 2 bini bulan araç kapasitesine ulaşıldı. Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından artan vergilerden dolayı tüccarlar arası sorunlar yaşansa da sınır kapılarında araç kuyrukları kilometrelerce uzamış durumda. Sınır kapılarında oluşan devasa tır kuyrukları dron ile havadan görüntülendi.



“Şu anda aşağı yukarı 400 araç geçerken savaş öncesinde 150 araç gidiyordu”

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'ye sınırdan geçen araç sayısında gözle görülür oranda artış yaşandığını dile getiren tır şoförü Abdulhamit Bingöl, “Suriye'deki savaş bitmeden önce sıkı olduğu için gidemiyorduk. Beşar Esad'ın bize uyguladığı çok şeyler ve sıkıntıları vardı, o zamanlar bayağı rahatsızdı. Şimdi ise sıkıntı yok. Şu anda aşağı yukarı 400 araç geçerken savaş öncesinde 150 araç gidiyordu. Savaşın bitmesiyle Müslüman alemi için çok iyi oldu, şu anda işler yavaş yavaş açılıyor. Buradan Suriye'nin Azez, Afrin ve diğer bölgelerine gidiyoruz. Suriye devletinin uyguladığı belirli miktarda vergilerin artmasından dolayı burada eylem yapıldı. Vergiler nedeniyle bekliyoruz” dedi.



“Savaşın bitmesiyle durum çok iyi gidiyor, şimdi geçişler eskiye göre daha iyi durumda”

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte ticaret hacminin arttığını ve sınırdan geçen araç sayısında artış yaşandığını ifade eden tır şoförü Yücel Keskincik, “Şu anda ben salı gününden burada beklemekteyim. Bugün cumartesi daha pazartesiye kadar benim sıram gelmiyor. Cilvegözü sınır kapısından karşı tarafa geçiyoruz. Şu anda bu araçların burada beklemesi çok sıkıntı oluşturuyor. Biz geceleri yatamıyoruz. Savaşın bitmesiyle durum çok iyi gidiyor, şimdi geçişler eskiye göre daha iyi durumda. Eskiden ben burada sıra beklemiyordum. Boşaltmalarda sıra beklemiyorduk. Şu anda ben salı gününden beri burada bekliyorum” şeklinde konuştu.



“Suriye devletinin vergilerde zam yapmasından dolayı tüccarlar geri adım attı”

Suriye devletinin yeni vergilerden dolayı tüccarların anlaşmazlık yaşadığını dile getiren tır şoförü Hüseyin Kızıldağ ise, “Savaşın bitmesiyle daha iyi oldu ama biraz sıkıntı yaşıyoruz. Suriye devletinin geçiş vergilerinde zam yapması, girişleri ve çıkışları biraz duraklattı. Buradaki güvenlik konusu süper gidiyor. Burada arabayı bırakıp gidiyoruz. Güvenliğimiz çok güzel sağlanıyor. Burada 6 gündür bekliyoruz, sırayla alıyorlar ve gidiyoruz. Önceden 3 günde geçiyorduk ama şimdi ise Suriye devletinin vergilerde zam yapmasından dolayı tüccarlar geri adım attı. Bu yüzden biraz sorun yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.