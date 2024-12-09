Kiralık Ev Stoğunda Artış Bekleniyor

Duman, Esad rejimine karşı muhaliflerin başlattığı ilerleyişin başarılı olmasının ardından, Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını ve bunun Türkiye'deki kiralık ev piyasasında etkiler yaratacağını ifade etti. Şu an Türkiye’de 2 milyonun üzerinde Suriyeli bulunduğunu ve bu kişilerin oturdukları konutların boşalmasıyla birlikte, kiralık ev stoğunda bir artış yaşanacağını vurguladı. Duman, “Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye’deki Suriyelilerin dönmeye başlamasıyla birlikte, kiralık ev piyasasında bir rahatlama görülecek. Bu durum, kısa vadede de olsa sektörde hareketlenmeye neden olabilir. Binlerce kiralık konut piyasaya dahil olacak” dedi.

Konut Fiyatlarında Düşüş Beklenmiyor, Ancak Yatırım Fırsatları Var

Duman, Suriyelilerin dönüşünün ev satışlarını etkilemeyeceğini, ancak konut fiyatlarının şu anki seviyelerinde fırsatlar sunduğunu söyledi. Ev satışlarının Türkiye’de en uygun fiyat seviyelerine geldiğini belirten Duman, “Konut fiyatları şu anda tabana yakın seviyelerde ve çok büyük bir düşüş beklemiyorum. Ancak, gayrimenkule yatırım yapmak için doğru zaman şu an. Kasım ayında satışlarda artış gözlemlendi. Yatırımcılar artık beklemek yerine harekete geçmeye başladı ve gayrimenkul yatırımlarına yeniden yöneldi” dedi.

Faizlerin Düşmesiyle Yatırımlar Artacak

Bankaların faiz oranlarının gelecek yılın ortalarında düşmesini bekleyen Duman, inşaat firmalarının kampanyalarına da dikkat çekti. “İnşaat maliyetlerinde yüzde 38’lik bir artış söz konusu. Bu nedenle, fiyatların daha fazla düşmesini beklemek yanıltıcı olabilir. Şu anda inşaat firmaları cazip kampanyalar sunuyor. Vatandaşlarımız bu fırsatları değerlendirmek için doğru zamanı yakalamalı” diye ekledi.

Sonuç Olarak: Yatırımcılar İçin Altın Fırsat

Şule Alp Duman’ın değerlendirmelerine göre, Suriyelilerin dönüşleri kiralık ev piyasasında kısa vadeli rahatlamalar yaratabilirken, gayrimenkul sektörü yatırım yapmak isteyenler için hala cazip fırsatlar sunuyor. Ev almayı düşünenler için şu anki fiyat seviyeleri, gelecekte daha yüksek olabilecek maliyetler göz önüne alındığında, iyi bir fırsat olarak öne çıkıyor.