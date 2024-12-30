Araç Satışlarında Yoğunluk

Antakya'nın Haraparası Mahallesi’nde kurulan araba pazarında Suriyeliler, 300 bin TL ile 500 bin TL arasındaki araçlarını satmaya çalışıyor. Araçlarını hızla elden çıkarmak isteyen vatandaşlar, piyasa fiyatının altında rakamlarla satış yaparak ilgiyi artırıyor.

"Arabamı Satıp Ülkeme Döneceğim"

Arabasını 300 bin TL’ye satmaya çalışan Muhammed İsmail, birkaç ay içinde Suriye’ye dönmeyi planladığını belirtti. 13 yıldır Türkiye’de yaşadığını ifade eden İsmail, “İdlib’e döneceğim. Arabayı satıp memlekete gitmek istiyorum. Orada evim yok ama yeniden inşa edeceğim. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. İnşallah arabamı satacağım” dedi.

Eyman Barkur ise aracını 250 bin TL’ye satışa çıkardığını ve okulların kapanmasının ardından Suriye’ye döneceğini söyledi. Barkur, “13 yıldır Türkiye’deyim. Memleketimizdeki ev yıkıldı ama tadilat yapacağım. Suriye’nin gelecekte daha iyi olacağına inanıyorum. Türkiye’de bize kucak açan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Pazar Hareketlendi

Araba pazarındaki hareketliliği değerlendiren esnaf Ömer Arslaner, Suriyelilerin araçlarını ucuza satmasının piyasayı etkilediğini söyledi. Arslaner, “Beşar Esad rejimi sona erdikten sonra Suriyeliler burada araçlarını satmaya başladı. Daha önce sadece araç alırlardı. Şimdi ise memleketlerine dönmek için satış yapıyorlar. Uygun fiyatlar nedeniyle pazar canlılık kazandı” ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Başlangıç İçin Hazırlık

Suriye’deki Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkelerine dönme kararı alan Suriyeliler, burada edindikleri mal varlıklarını satarak yeni bir yaşam kurmaya hazırlanıyor. Hatay’daki araba pazarı, bu süreçte hem alıcılar hem de satıcılar için önemli bir buluşma noktası haline geldi.