Antep Fıstığı Fiyatlarının Düşmesi Bekleniyor

Suriye'deki son gelişmelerin ardından bölgeyle yapılacak ticaretin Antep fıstığını da kapsaması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik. Bu durumun, Antep fıstığı fiyatlarının düşmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde fiyatların daha da yükseleceğini göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Yıldırım, Ticaret Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde, Antep fıstığının Suriye ile ticaret kapsamında yer alması için taleplerini ilettiklerini belirtti. Ayrıca, Suriyeli fıstık üreticilerinin bu ticaretten büyük bir fayda sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Baklava ve Antep Fıstığı Üretimi

Yıldırım, Antep fıstığının Türk baklavası için vazgeçilmez bir malzeme olduğunu belirterek, "Baklavayı en iyi Türkler yapar" diyerek, Türk mutfağındaki önemi hakkında da görüş belirtti. Suriye ile yapılacak ticaretin, yalnızca Antep fıstığına değil, Türk tatlıları sektörüne de katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.