Bilal Habeşi : İslam'ın ilk müezzini olarak bilinen Bilal Habeşi, Medine'deki Kubâ Camii’nin minaresinden ilk kez ezan okumayı başarmış, İslam'ın önde gelen sahabilerindendir. Suriye'nin Şam şehrinde kabri bulunmaktadır.

Abdullah bin Ümmü Mektum : Peygamber Efendimiz’in yakın sahabilerindendir. Kör olmasına rağmen, Allah’a olan iman ve bağlılığıyla tanınır. Şam’da kabri yer almaktadır.

Esma bint Umeys : İslam’ın erken dönemlerinde önemli bir kadın figürüdür. Medine’de sahabe olarak tanınmış, savaşlarda da yer almıştır. Kabri Suriye’de bulunmaktadır.

Übeyy bin Ka'b Kur'an’ın çoğu ayetini ezberleyen, İslam’ın önde gelen sahabilerindendir. Şam’da kabri yer alır.

Ebü’d-Derdâ : Hadis rivayet eden ve ilmiyle tanınan sahabilerden biridir. Şam’ın tarihi mezarlığında kabri bulunmaktadır.

Dihye bin Halife : Peygamber Efendimiz’in önemli sahabilerindendir ve İslam’ın ilk yıllarında önemli görevlerde bulunmuştur. Şam’daki mezarlıkta kabri yer almaktadır.

Muaviye (ra): İslam tarihinde Emevi Devleti'nin kurucusu ve halifesi olan Muaviye bin Ebu Süfyan, Suriye'nin önemli figürlerinden biridir. Şam’daki mezarlıkta gömülüdür.

Ümmü Gülsüm : Hz. Ali’nin kızı ve İslam'ın önemli kadın figürlerinden biridir. Şam’daki kabri ziyaretçilerini kabul etmektedir.

Sakine bint Hüseyin : Hz. Hüseyin’in kızıdır. Kerbela olayının ardından Suriye’deki Deyr el-Zor bölgesinde kabri yer almaktadır.

Fatıma es-Suğra : Hz. Ali’nin kızı ve İslam’ın önemli kadın figürlerinden biridir. Şam’da kabri bulunan bir diğer önemli şahsiyettir.

Meymune bint Hasan: Hz. Hasan’ın kızıdır ve İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kabri Şam’dadır.

Hz. Fatıma (ra)’nın Hizmetçisi Fidda : Hz. Fatıma'nın hizmetçisi olan Fidda, kendisini İslam’a adayan bir sahabedir ve Şam'da kabri bulunmaktadır.

Abdullah bin Zeynelâbidîn : İmam Zeynelâbidîn’in oğlu olan Abdullah, Şam’daki mezarlıkta yatmaktadır.

Buhlül Denâ : Büyük bir sufidir ve Şam’a yerleşmiş, burada vefat etmiştir. Şam'da kabri bulunan bu büyük şahsiyet, derin ilmiyle tanınmıştır.

Selahaddin Eyyubi : Kudüs’ü fetheden ve Haçlılara karşı büyük zaferler kazanan Selahaddin Eyyubi, aynı zamanda İslam dünyasında bir kahraman olarak tanınır. Kabri, Şam’daki Emeviye Camii yakınlarındadır.

Ka'b el-Ahbâr : Yahudi kökenli olup, İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuş olan bir diğer sahabi. Şam’da kabri bulunan önemli şahsiyetlerden biridir. Tamamen elektrikli yeni Mercedes-Benz EQV ile lüks segmente elektrikli konfor geliyor

Şeyh Ahmed el Haznevi : Suriye'nin yetiştirdiği büyük tasavvuf alimlerinden biridir. Sufi yolu ile bilinen Haznevi'nin kabri, Şam'da bulunmaktadır.

Şeyh İzzeddin el Haznevi : Tasavvuf ve ilim alanında derin bilgisi olan Haznevi, Şam’daki mezarlıklarda yatmaktadır.

Abdullah bin Ümmü Mektum : İslam’a büyük katkı sağlayan ve Peygamber Efendimiz tarafından çok sevilen bir sahabi olan Abdullah bin Ümmü Mektum'un mezarı Şam’dadır.

Sultan Vahidettin ): Son Osmanlı padişahı Sultan Vahidettin, sürgün hayatı sonrası Suriye’de vefat etmiş ve Şam’da defnedilmiştir.

Halid bin Velid : İslam’ın büyük komutanlarından biri olan Halid bin Velid, "Allah’ın Kılıcı" olarak tanınır ve Suriye’nin Homs şehrinde kabri bulunmaktadır.

Şeyh İmam Nevevî : Fıkıh ve hadis alanında büyük katkılar sağlamış olan İmam Nevevî, Suriye'nin önemli alimlerinden biridir. Şam’da kabri yer almaktadır.

Şeyh Abdülgânî Nâbulsî : Tasavvufun büyük isimlerinden olan Abdülgânî Nâbulsî, Şam’da kabri bulunan önemli sufi şahsiyetlerden biridir.

Şeyh Muhyiddin İbn Arabî : İslam dünyasının en önemli mutasavvıflarından biri olan İbn Arabî, derin felsefi ve tasavvufi anlayışı ile tanınır. Şam’da kabri bulunmaktadır.

Nureddin Zengi : Eyyubi döneminin önemli askeri liderlerinden biri olan Nureddin Zengi, Şam’da defnedilmiştir.