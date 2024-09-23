Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, imzaladığı kararnameyle ülkede genel af ilan etti. Kararnameye göre af, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen askeri firar, hafif suçlar ve belirli ihlallerle suçlanan kişileri kapsayacak. Af, ülke içinde ve dışında ordudan firar edenleri ve kaçakları 3 ila 4 ay içinde teslim olmaları koşuluyla etkileyecek.

Kararnamede, rüşvet, sahtecilik, genel ahlakın ihlali ve bazı hırsızlık türleri gibi toplumu ve devleti etkileyen ciddi bir ihlal teşkil edenler hariç tüm cezalara da af öngörüldüğü aktarıldı. Şehircilik Kanunu'nda öngörülenler, ekonomik ihlaller, elektrik hırsızlığı, iletişim hizmetleri almak için hileli yolların kullanılması, Tüketiciyi Koruma Kanunu ihlalleri, döviz bozdurma ve ormanlara zarar verme gibi bazı küçük suçlar ise kapsam dışı bırakıldı.