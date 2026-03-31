Başkentteki Downing Street’te İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen eş-Şara, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı. Görüşmede özellikle kalkınma ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Liderler ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek ortak perspektifleri paylaştı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ekonomi Bakanı Nidal eş-Şaar da katıldı.

Bu ziyaret, eş-Şara’nın İngiltere’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.