Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen veda törenine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başta olmak üzere üst düzey yetkililer katıldı. Trump ve ABD heyetini taşıyan “Air Force One” uçağı, yerel saatle 14.40’ta havalanarak Çin’den ayrıldı.

Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk Çin ziyareti kapsamında çarşamba gecesi Pekin’e ulaşmıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılanan Trump, temasları çerçevesinde Xi ile kapsamlı bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmelerde ticaret, teknoloji, küresel güvenlik ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

ABD Başkanı ayrıca Pekin’in simge yapılarından Cennet Tapınağı’nı ziyaret ederken, onuruna düzenlenen resmi devlet yemeğine de katıldı. Ziyaretin son gününde ise Xi Jinping, Trump’ı resmi ikametgahının bulunduğu Zhongnanhai yerleşkesinde ağırladı.

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği ziyaret, Washington ile Pekin arasında son yıllarda dalgalı seyreden ilişkiler açısından önemli bir diplomatik temas olarak değerlendirildi.