TGRT Haber’de yayımlanan “Taksim Meydanı” programına katılan Sevigen, CHP Genel Merkezi’ni ve parti yönetimini sert sözlerle eleştirirken, başta eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti içindeki isimlere “harekete geçin” çağrısı yaptı.

“Genel başkan ‘para almadım’ diyemiyor”

Programda konuşan Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ortaya atılan para iddiaları ve bazı belediye başkanlarıyla ilgili süreçlere değinerek, “Birisi çıkıp ‘Genel başkana para verdim’ diyor ama genel başkan açık şekilde ‘Ben almadım’ diyemiyor. Bunun yerine başka insanları suçluyor” ifadelerini kullandı.

Parti yönetiminin belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik tavrını da eleştiren Sevigen, özellikle kadın milletvekillerine yönelik iddialar karşısında yeterli refleks gösterilmediğini savundu.

Kılıçdaroğlu ve eski yönetime çağrı

CHP’de uzun yıllar görev yapan isimlere seslenen Sevigen, parti içindeki sessizliğe tepki gösterdi.

“Ne zaman harekete geçeceksiniz?” diye soran Sevigen, eski yöneticiler ve milletvekillerinin yaşanan süreç karşısında tavır alması gerektiğini söyledi.

Sevigen, “Bu parti sayesinde bakan, milletvekili, belediye başkanı oldunuz. Bu onuru şimdi savunmayacaksanız ne zaman savunacaksınız?” diyerek parti kadrolarına çağrıda bulundu.

“Milletvekilleri neden bildiri hazırlamıyor?”

CHP milletvekillerinin sessiz kaldığını savunan Sevigen, bazı ilçe başkanlarının açıklama yapmasına rağmen milletvekillerinin ortak tavır ortaya koymamasını eleştirdi.

Partinin tarihi misyonuna vurgu yapan Sevigen, “CHP hiçbir zaman şaibe, para ve kadın tartışmalarıyla anılan bir parti olmadı” ifadelerini kullandı.

“Partinin pavyonu var artık”

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Sevigen, CHP yönetimine yönelik çok sert ifadeler kullandı.

“Biz bu partiyi bu hale gelsin diye kurmadık. Partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın” diyen Sevigen, yaşananların yargıya bırakılmadan parti içinde çözülmesi gerektiğini savundu.

“Kuvayı Milliye’den gelen bir partiyiz”

Konuşmasının devamında CHP’nin tarihsel kimliğine vurgu yapan Sevigen, partinin kişisel çıkarlar için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

“Devlet kuran bir partiyiz. Kuvayı Milliye’den geliyoruz. Bu parti birkaç kişinin zenginleşmesi için kurulmadı” diyen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da süreçte daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.