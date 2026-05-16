CİMER üzerinden iletilen başvurular arasında dikkat çeken olaylarda, kamu kurumları çok sayıda farklı konuda hızla harekete geçti.

Çanakkale’de cinsel istismar ve tehdit iddialarına konu olan bir öğrenciyle ilgili yapılan başvuru Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaştırıldı. Yapılan değerlendirme sonrası öğrencinin güvenliği için gerekli tedbirler alınarak nakil işlemi gerçekleştirildi.

Bir başka başvuruda, küçük yaşta bir kız çocuğunun evlendirilmesinin engellenmesi talep edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmesiyle planlanan evlilik iptal edilirken, çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici işlemler başlatıldı.

Kadına yönelik tehdit içerdiği belirtilen bir başvuruda ise, sığınma evinde bulunan bir annenin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, kadının güvenliğini sağlamak için süreci yakından takip etti.

Erzurum’da bir mahallede uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine yapılan başvuru sonrasında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda operasyonlar genişletildi. Çok sayıda şüpheli tespit edilirken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aksaray’da yaşlı bir vatandaşın zorlu yaşam koşullarına ilişkin CİMER’e yapılan başvuru da kısa sürede karşılık buldu. Sosyal hizmet ekiplerinin incelemesi sonucunda yaşlı kadın huzurevine yerleştirilerek devlet korumasına alındı.

İzmir’de ise bir okul çalışanının madde bağımlılığı iddiasına ilişkin başvuru sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili personelin görevine son verildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kendisini “şeyh” olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ve çocuklara yönelik istismar iddialarıyla gündeme gelen kişi hakkında yapılan CİMER başvurusu sonrası adli süreç başlatıldı. Şüpheli, gözaltı ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, dava sürecinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan bazı ailelerin sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin başvurular da olumlu sonuçlandı. Devlet kurumlarının devreye girmesiyle ailelere destek sağlanırken, başvuruda bulunan bir vatandaş ise işsizlik sürecinde gördüğü ilgiden dolayı CİMER’e teşekkür mesajı iletti.

CİMER’in, vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara hızla ileterek çözüm süreçlerine katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.