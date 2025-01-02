Büyük Katılım Bekleniyor

Pyramids Grup Fuarcılık organizatörlüğünde düzenlenen fuar, bu yıl 22’nci kez kapılarını açacak. Orta Doğu’nun en büyük yapı-inşaat etkinliklerinden biri olan SURİYE BUILDEX’e 450’den fazla firma katılacak. Bu firmalar arasında Türk şirketlerinin önemli bir yer tutması bekleniyor; yaklaşık 100 Türk firmasının fuarda yer alacağı bildirildi.

İnşaat Sektöründe Yeni Fırsatlar

Fuarın tanıtım toplantısında Suriyeli yetkililer, Türk inşaat firmalarını yeniden yapılanma sürecine katkı sunmaya davet etti. Toplantıya katılan Suriyeli basın mensupları, inşaat sektörü paydaşları ve sektör otoriteleri, Türkiye’nin bölgeyle geçmişten gelen güçlü ticari bağlarına vurgu yaparak, Türk firmalarının Suriye’nin yeniden inşa sürecinde büyük bir rol üstlenebileceğini belirtti.

Suriye’de savaşın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan geniş çaplı yeniden yapılandırma projeleri, Türk inşaat sektörü için önemli fırsatlar sunuyor. Bölgesel işbirliklerini artırması beklenen fuar, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

25 Binden Fazla Profesyonel Ziyaretçi Bekleniyor

SURİYE BUILDEX fuarı, sektör profesyonelleri için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılması beklenen etkinlikte, Türk firmalarının ürün ve hizmetlerini sergileyerek Suriye pazarında güçlü bir konum elde etmesi öngörülüyor.

Fuarın Stratejik Önemi

Suriye’nin inşaat ve yapı sektöründe yeniden yapılanma ihtiyacının arttığı bu dönemde, SURİYE BUILDEX’in hem ticari hem de diplomatik ilişkiler açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Fuarın, bölgesel işbirliklerine ivme kazandırarak Türk firmalarına uzun vadeli iş fırsatları yaratması bekleniyor.

Türk firmalarının, fuar kapsamında Suriye pazarına güçlü bir giriş yapması ve iki ülke arasında yeniden yapılan işbirliğinin temellerini atması hedefleniyor.