Kararnameyi imzalarken Kürt halkına seslenen eş-Şara, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Fitne rivayetlerine inanmayın; kim size bir kötülükle dokunursa karşısında bizi bulur. Biz Suriye’nin kalkınmasını, refahını ve birliğini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eş-Şara ayrıca, silah bırakma şartı dışında herhangi bir ön koşul olmaksızın, zorla yerinden edilen tüm vatandaşları güvenli şekilde evlerine dönmeye ve “ortak Suriye vatanının” yeniden inşasına katkı sunmaya davet etti.

Kürtçe ulusal dil olarak tanındı

İmzalanan kararname kapsamında Kürtçe, ulusal dillerden biri olarak kabul edildi. Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Kürtçenin okullarda okutulmasının önü açıldı. Bunun yanı sıra, 1962 nüfus sayımından kaynaklanan tüm kısıtlamalar kaldırılarak, mülteci ve kayıtsız olanlar dahil olmak üzere tüm Kürt kökenli vatandaşlara tam Suriye vatandaşlığı verildi.

Nevruz resmi tatil, ayrımcılık yasak

Kararnameyle birlikte 21 Mart Nevruz Bayramı ülke genelinde resmi tatil ilan edildi. Ayrıca etnik temelli her türlü ayrımcılık ve nefret söylemi kanunen yasaklandı.

Söz konusu düzenlemeler, Suriye’de Kürt vatandaşların haklarının tanınması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.