Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın saat 13.30'da İstanbulspor, Hatayspor'u konuk edecek. Hafta 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak RAMS Başakşehir - Pendikspor ve Sivasspor - Trabzonspor mücadeleleriyle tamamlanacak.

Ligde 13. haftanın programı şöyle:



Yarın

13.30 İstanbulspor - Hatayspor

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor



26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Beşiktaş

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük



27 Kasım Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor

20.00 Sivasspor - Trabzonspor