Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın saat 13.30'da İstanbulspor, Hatayspor'u konuk edecek. Hafta 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak RAMS Başakşehir - Pendikspor ve Sivasspor - Trabzonspor mücadeleleriyle tamamlanacak.
Ligde 13. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.30 İstanbulspor - Hatayspor
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor
26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Beşiktaş
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
27 Kasım Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor
20.00 Sivasspor - Trabzonspor