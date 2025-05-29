Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis NV, İcra Kurulu Başkanı John Elkann liderliğinde toplanan Yönetim Kurulu Özel Komitesi’nde yeni CEO’sunu oy birliği ile belirledi. Bu kapsamda şirketin Amerika Kıtası Operasyon Direktörü ve Kalite Direktörü olan Antonio Filosa, 23 Haziran'da CEO görevini devralacak. Stellantis Yönetim Kurulu, Antonio Filosa'yı otomotiv sektöründeki 25 yılı aşkın kapsamlı ve geniş küresel deneyimi, şirket hakkındaki derin bilgisi ve tanınmış liderlik nitelikleri nedeniyle CEO olarak seçti. Hem Kuzey hem de Güney Amerika'da Stellantis'i yöneten Antonio Filosa, Güney Amerika'daki Operasyon Direktörlüğü görevi sırasında FIAT markasını pazar liderliğine taşıdı ve ardından Peugeot, Citroën, Ram ve Jeep® markalarının önemli ölçüde büyümesine katkı sağladı.

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis NV, Yönetim Kurulu Özel Komitesini topladı ve şirketin yeni CEO’sunu belirledi. İcra Kurulu Başkanı John Elkann liderliğindeki Yönetim Kurulu Özel Komitesi, üstlendiği kapsamlı şirket içi ve şirket dışı aday arama sürecinin ardından oy birliğiyle Antonio Filosa'yı yeni İcra Kurulu Başkanı olarak seçtiğini açıkladı. Bu kapsamda Stellantis, Antonio Filosa'nın şirketin İcra Direktörü olarak Yönetim Kuruluna seçilmesi için önümüzdeki günlerde bir Olağanüstü Hissedarlar Toplantısı düzenleyecek. Şirketin Yönetim Kurulu, Antonio Filosa’ya tam yetki vermek ve verimli bir geçiş sağlamak amacıyla 23 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere kendisine CEO yetkilerini verdi.

Liderlik yetenekleriyle öne çıktı!

Stellantis Yönetim Kurulu, Antonio Filosa'yı otomotiv sektöründeki 25 yılı aşkın kapsamlı ve geniş küresel deneyimi, şirket hakkındaki derin bilgisi ve tanınmış liderlik nitelikleri nedeniyle CEO olarak seçti. Hem Kuzey hem de Güney Amerika'da Stellantis'e liderlik eden Antonio Filosa, Güney Amerika'daki Operasyon Direktörlüğü (COO) görevi sırasında FIAT markasını pazar liderliğine taşıdı ve ardından Peugeot, Citroën, Ram ve Jeep® markalarının önemli ölçüde büyümesini sağladı. Böylece Stellantis bölgedeki liderlik konumunu daha da güçlendirdi. Güney Amerika'nın en büyük otomotiv merkezlerinden biri olan Pernambuco'da tesisin kurulması için yaptığı çalışmalar, Jeep®’in Brezilya'da piyasaya sürülmesini sağladı ve bu pazar kısa sürede markanın ABD dışındaki lider pazarı haline geldi. Jeep® CEO'su Antonio Filosa, Jeep® markasının CEO’su olarak, markanın küresel varlığını özellikle Avrupa’da genişletti. Jeep Avenger gibi popüler ürünlerle modelleri Avrupa’da satış rekorları kırmaya devam etti.Son olarak Aralık 2024'te Amerika Kıtası Operasyon Direktörü pozisyonuna terfi etti. Göreve gelmesinden bu yana, bayilerdeki aşırı stokları önemli ölçüde azaltarak, liderlik ekibini yeniden düzenleyerek, yeni ürün ve güç aktarma organlarının tanıtılmasını sağlayarak, bayiler, sendikalar ve tedarikçilerle diyaloğu artırarak, ABD pazarını güçlendirmeye başladı. Göreve geldiği andan itibaren, bayi stoklarını yöneterek azaltmak, liderlik ekibini yeniden düzenlemek, yeni ürünler ve güç aktarma organlarını sunmak, bayiler, sendikalar ve tedarikçilerle diyaloğu güçlendirmek de dahil olmak üzere ABD operasyonlarının güçlenmesini sağladı.

John Elkann da görevine devam edecek!

John Elkann, 23 Haziran itibarıyla Antonio Filosa CEO görevine başladığında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek. Aynı tarihte Antonio Filosa, Stellantis’in yeni yönetim ekibini açıklayacak. Bu esnada Antonio Filosa, Stellantis'in yeni liderlik ekibini de açıklayacak. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, “Antonio'nun şirketimiz, çalışanlarımız ve sektörümüz hakkındaki derin bilgisi, Stellantis'in gelişiminin bir sonraki ve önemli aşamasında onu Yönetim Kurulu Başkanı rolü için mükemmel şekilde nitelikli kılıyor. Geçtiğimiz altı ay boyunca Antonio ile yakın bir şekilde çalıştım. Bu süre zarfında sorumlulukları arttı ve Kuzey ve Güney Amerika'da benzeri görülmemiş zorlukların yaşandığı bir dönemde sergilediği güçlü ve etkili liderlik, bu pozisyonun getirdiği olağanüstü nitelikleri doğruladı. Tüm yönetim kuruluyla birlikte kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Antonio Filosa’nın oy birliği ile İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Stellantis Başkan Yardımcısı Robert Peugeot ise, “Şirketimizde geçirdiği uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı liderlik sicili, işimiz ve sektörümüzün karşı karşıya olduğu karmaşık dinamikler hakkındaki köklü bilgisi onu Stellantis'in bir sonraki CEO'su olmak için doğal bir seçim haline getiriyor” diye konuştu.

Şirket için yeni ve önemli bir sayfa açılıyor!

Banque Publique d’Investissement (Bpifrance) CEO’su Nicolas Dufourcq da, “Antonio Filosa’nın Stellantis’in başına geçmesi şirketimiz için yeni ve önemli bir sayfa açıyor. Küresel otomotiv sektöründe köklü bir değişimin yaşandığı bir dönemde Antonio Filosa, Stellantis'i yeni başarılara taşıyacak bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip” değerlendirmesinde bulundu. “Bu harika şirketin CEO'su olarak atanmak benim için büyük bir onur” diyen Antonio Filosa ise şunları söyledi: “Başkanımız John Elkann'a ve Yönetim Kurulu üyelerimize, özellikle son birkaç aydaki liderlikleri ve sektörümüz için bu kritik dönemde şirketimizi yönetmem için bana duydukları güven için minnettarım. Stellantis'teki çalışanlarımızın olağanüstü yeteneği, tutkusu, bağlılığı ve ekiplerimize duyulan güvenin mükemmelliğe ulaşmamızı sağlayan gücü bana her zaman ilham verdi. Otomotiv tarihinin en iyi ve en tanınmış markalarına ev sahipliği yapıyoruz ve 100 yılı aşkın bir süredir devam eden bir yenilikçilik geleneğine sahibiz. Bu miras, müşterilerimize sevdikleri ürünleri ve hizmetleri sunma konusundaki yorulmak bilmez kararlılığımızla birleştiğinde, başarımızın anahtarı olmaya devam edecek.”

Sektörün her noktasına dokundu!

1999 yılında Fiat Grubu'na katılarak burada Brezilya’daki Betim tesisinin Fabrika Müdürü olan Antonio Filosa, bölgede Latin Amerika bölgesi Satın Alma Müdürlüğü de dahil olmak üzere önemli roller üstlendi. 2016 yılından itibaren Arjantin Başkanı ve 2018 yılından itibaren Fiat Chrysler Automobiles Latin Amerika bölgesi COO'su olarak görev yapan Antonio Filosa, 2021 yılında yeni kurulan Stellantis şirketinin Güney Amerika COO'su, 2023 yılında Jeep ® markasının CEO'su ve Ekim 2024'te Kuzey Amerika COO'su olarak atandı. Aralık 2024'te Kuzey ve Güney Amerika'dan sorumlu COO olarak atandığında sorumluluk alanı daha da genişleyen Filosa, Ocak 2025'te Kalite Yöneticisi olarak atandı. Antonio Filosa, Politecnico di Milano (İtalya) Mühendislik yüksek lisans derecesine ve Fundação Dom Cabral (Brezilya) İşletme Yöneticiliği MBA derecesine sahip. Halen Michigan (ABD) ikamet ediyor.