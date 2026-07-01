Starbucks Korea, 22 Haziran'da ülke genelindeki 2 binden fazla şubesini öğleden sonra geçici olarak kapatarak tüm çalışanlarını zorunlu tarih ve toplumsal duyarlılık eğitimine aldı. Bu uygulama, şirketin 1999'da Güney Kore pazarına girmesinden bu yana ilk kez ülke genelinde tüm mağazaların aynı anda kapatılması anlamına geliyor.

Tepki çeken "Tank Day" kampanyası

Krizin fitilini Starbucks Korea'nın mayıs ayında başlattığı "SS Tank" termos kampanyası ateşledi. Şirket, 18 Mayıs tarihini "Tank Day" olarak duyurunca büyük bir infial yaşandı.

Çünkü 18 Mayıs, Güney Kore tarihinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 1980 Gwangju Demokrasi Ayaklanması'nın yıl dönümü olarak anılıyor. O dönemde askeri yönetim protestoları tanklar ve askerlerle kanlı şekilde bastırmıştı. Kampanyada kullanılan bazı sloganların da 1987'de işkenceyle öldürülen öğrenci aktivisti Park Jong-chul olayını çağrıştırdığı gerekçesiyle şirket sert eleştirilerin hedefi oldu.

CEO görevden alındı, satışlar düştü

Tepkilerin büyümesi üzerine Starbucks Korea kampanyayı saatler içinde iptal etti. Şirketin CEO'su görevden alınırken, ana ortak Shinsegae Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Chung Yong-jin kamuoyundan özür diledi.

Boykot çağrılarının ardından Starbucks Korea'nın satışlarında ciddi düşüş yaşandığı belirtilirken, şirket benzer hataların tekrar yaşanmaması için tüm çalışanlara tarih ve sosyal hassasiyet eğitimi verilmesi kararı aldı. Ayrıca pazarlama süreçlerine "toplumsal duyarlılık kontrol listesi" ekleneceği açıklandı.

Sosyal medyadaki iddia eksik aktarılıyor

Dolayısıyla sosyal medyada yer alan "Starbucks Kore'de tüm şubelerini kapattı" iddiası tek başına doğru olsa da, bunun nedeni şirketin iflas etmesi, ekonomik sıkıntıya girmesi ya da mağazalarını kalıcı olarak kapatması değil. Kapanış, çalışanların katıldığı zorunlu eğitim nedeniyle geçici olarak gerçekleştirildi.