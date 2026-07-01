Özellikle Bebek Sahili ve Kumkapı Sahili gün boyunca yoğun ilgi gördü. Boğaz kıyısına gelen çok sayıda kişi denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerde ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Gezi Parkı’nda da sıcak havadan kaçanların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

Sahilde ailesiyle vakit geçiren Cumhur Horus, sıcaklığın normalin oldukça üzerinde hissedildiğini belirterek, çocuklarının yüzmeyi sevmesi nedeniyle serinlemek için sahile geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla denize gelen Doğu Barış Ünal da sıcak havanın bunaltıcı boyuta ulaştığını ifade ederek, “Ayaklarımız bile sıcaktan yanıyor. Yazın en sevdiğimiz etkinliklerden biri denize girip serinlemek” dedi.

Arjantin’den İstanbul’a tatile gelen Angelina Branda ise sıcaklığa alışık olduğunu ancak bugün hissedilen sıcaklığın oldukça yüksek olduğunu belirterek, öğleden sonra gölgede kalmaya ve bol su tüketmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirterek özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca gölgelik alanların tercih edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

İstanbul’da bunaltıcı sıcakların etkisiyle sahil şeritleri ve parklar dolup taşarken, serinlemek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk gün boyunca devam etti.