Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili tebliğlere aykırı hareket ettiği tespit edilirken, cezaya gerekçe olarak bazı açıklamaların kamuya geç duyurulması gösterildi.

739 Bin 534 TL Para Cezası Kesildi SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Tera Yatırım’ın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 23’üncü maddesi ile II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8’inci maddesine aykırı davrandığı belirlendi. Şirketin, kamuya açıklanması gereken bilgileri zamanında paylaşmaması nedeniyle 739 bin 534 TL idari para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Borsada Şüpheli İşlemler ve Tera Yatırım Son dönemde Borsa İstanbul’da dikkat çeken fiyat hareketleriyle gündeme gelen Tera Yatırım, piyasada şüpheli işlemlerle anılmaya devam ediyor. Pera Yatırım Holding, Destek Faktöring ve Vişne Madencilik gibi hisselerde olağandışı fiyat ve işlem hareketleri gözlenirken, bu işlemlerin büyük bölümünün Tera Yatırım’a bağlı hesaplar üzerinden yapıldığı iddia ediliyor.

Serbest Fon Üzerinden Yönlendirilen İşlemler İddialara göre, söz konusu işlemler Tera Portföy Birinci Serbest Fon başta olmak üzere, Tera Yatırım’ın kontrolündeki bir sistem üzerinden yönetiliyor. İşleyiş şu şekilde özetleniyor:

Öncelikle belirli hisseler piyasadan toplanıyor.

Hisselerin fiyatları çeşitli yöntemlerle yukarı çekiliyor.

Yan hesaplar üzerinden alınan hisseler, fonlar aracılığıyla değerlendirilerek piyasaya sürülüyor.

Hisse fiyatlarındaki manipülatif yükseliş sonucunda elde edilen büyük kazançlar, belirli kişilerin hesaplarına aktarılıyor.

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Borsa yatırımcıları, son dönemde artan olağandışı işlemler nedeniyle piyasadaki manipülatif hareketlere karşı daha dikkatli olmaya çağrılırken, SPK’nın denetimlerini sıklaştırarak benzer usulsüz işlemlere yönelik daha sert adımlar atması bekleniyor.