Kampanyada satış işlemleri Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Gelir ve İkamet Şartı Yok

TOKİ'nin yeni kampanyasında gelir sınırı ya da konutun bulunduğu ilde ikamet etme zorunluluğu aranmayacak. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendilerinin veya eşlerinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması halinde başvuru yapabilecek. Her hane adına yalnızca bir konut satın alınabilecek.

Şartları sağlayan vatandaşlar, tercih ettikleri ödeme planını seçerek peşinatlarını yatırdıktan sonra doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

Konut Fiyatları 2,1 Milyon TL'den Başlıyor

Kampanya kapsamında satışa sunulan konutların fiyatları bulunduğu il ve daire tipine göre değişiklik gösterecek. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin TL'den başlarken, aylık taksitler ise 18 bin TL seviyesinden başlayacak.

TOKİ, alıcılara üç farklı ödeme seçeneği sunuyor:

Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim,

Yüzde 50 peşinat ödeyenlere yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade,

Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeme seçeneğiyle 60 aya kadar taksit imkânı.

Devam eden projelerde teslimlerin ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde yapılması planlanıyor.

En Fazla Konut Bursa ve Ankara'da Satışta

Kampanya kapsamında en yüksek sayıda konutun satışa sunulacağı iller arasında Bursa 2 bin 190 konutla ilk sırada yer alırken, Ankara 2 bin 62 konutla ikinci sırada bulunuyor. Hatay'da bin 238, Kahramanmaraş'ta bin 73 ve Malatya'da ise bin konut satışa çıkarılacak.

Vatandaşların projeler hakkında detaylı bilgi alabilmesi amacıyla Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da TOKİ tanıtım ofisleri oluşturuldu. Bu merkezlerde ödeme planları incelenebilecek, projeler hakkında bilgi alınabilecek ve örnek daireler ziyaret edilebilecek.