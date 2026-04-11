SPK’nın 10 Nisan 2026 tarihli ve 2026/23 sayılı bültenine göre, IDGYO hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığına işaret eden 107/1 ve 104. maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek eylemlere ilişkin makul şüphe oluştu.

Bu kapsamda Kurul, piyasada yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturulmasının önüne geçmek ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla Kaan Bulut hakkında tedbir kararı aldı. Alınan karara göre Bulut, 13 Nisan 2026 tarihinden itibaren borsalarda 6 ay süreyle işlem yapamayacak.

SPK’nın bu hamlesi, son dönemde artan manipülasyon iddialarına karşı düzenleyici otoritenin kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, piyasalarda adil ve sağlıklı işleyişin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.