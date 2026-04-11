Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre şirketler toplamda milyonlarca lotluk geri alım yaptı.

Geri alım yapan şirketler ve işlem detayları şu şekilde:

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ): 605.086 lot

605.086 lot Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI): 200.000 lot

200.000 lot Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR): 1.900.000 lot

Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alımların, hisse fiyat istikrarını desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Pay geri alım işlemleri, özellikle piyasalardaki dalgalı seyir dönemlerinde şirketlerin kendi hisselerine sahip çıkarak piyasaya güven mesajı vermesi açısından önemli bir araç olarak öne çıkıyor.